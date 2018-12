La Città del Natale punta a quota 30mila ' Tanti problemi ma era l' anno zero'

Firenze. Educazione alla cittadinanza : raggiunto il traguardo delle 50 mila firme : raggiunto il traguardo delle 50 mila firme necessarie per la proposta di legge di iniziativa popolare nata per volontà del

Misura Internet Mobile evidenzia un miglioramento delle prestazioni delle connessioni in 26 Città su 40 : Grazie ai risultati dell’ultima campagna di Misurazioni condotta da aprile ad agosto 2018 dall’AGCOM nell’ambito del progetto Misura Internet Mobile, lo strumento a disposizione degli utenti per visualizzare i risultati delle misure della qualità del servizio Internet sulle reti mobili, è possibile conoscere la velocità delle connessioni mobili di TIM, Vodafone, Wind e Tre in 40 città italiane. L'articolo Misura Internet Mobile evidenzia un ...

Conte alla conferenza stampa di fine anno : 'Sono orgoglioso del reddito di cittadinanza' : Durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il Premier Giuseppe Conte, ha compiuto un bilancio sui primi sei mesi del suo governo e si è espresso sui principali temi di attualità, con particolare riguardo per il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza Giuseppe Conte si è dimostrato particolarmente orgoglioso della misura del reddito di cittadinanza, dopo tante polemiche e dibattiti, e l'ha definita come una misura di ...

Reddito di cittadinanza - dietrofront della Finlandia dopo 2 anni : Henley ribadisce che ci sono altri schemi molto simili, in varie parti del mondo, pronti a partire sul modello finlandese: dall'Ontario passando per il Kenya rurale, Barcellona e Glasgow. ' Una ...

Video/ Verona Cittadella - 4-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Verona Cittadella , risultato finale 4-0, : higlhights e gol della partita, giocata nella 19giornata del Campionato di Serie B.

Conte : “Non siamo il governo delle lobby - pensiamo ai bisogni dei cittadini” : «Una volta si facevano promesse, ma non si traducevano in un contratto. Fi volta in volta venivano valutate le iniziative da attuare. Noi abbiamo fatto tutto alla luce del sole, in trasparenza, con un modus procedendi che condizionerà qualsiasi esperienza futura di governo». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza ...

Conte : «Non è il governo delle lobby - in agenda i bisogni dei cittadini» : Mentre in Aula alla Camera è in corso la discussione generale in terza lettura della manovra 2019 e si attende l'apposizione della questione di fiducia da parte del governo, Conte parla di «esperienza di governo innovativa , che segna un cambio di passo per la politica italiana»...

Reddito di cittadinanza - dai documenti necessari ai tempi : le bozze del governo. E andrà anche a imprese che assumono : tempi, scale di equivalenza, modalità. Il Reddito di cittadinanza inizia a prendere forma. A poco più di tre mesi dal giorno in cui il governo conta di erogare le card con il primo accredito, emergono dettagli su come funzionerà la misura bandiera del Movimento Cinque Stelle prevista nella manovra e che verrà dettagliata con un decreto apposito a inizio gennaio, come confermato giovedì sera dal ministro Giovanni Tria in commissione Bilancio. Con ...

Una speranza per la Città nell'anno delle sconfitte : F ine anno, tempo di bilanci. Compito scontato, eppure utile perché uno sguardo d'insieme sul 2018 torinese può aiutare meglio, rispetto al giorno per giorno, a capire le tendenze di fondo della ...

Città del Natale - la festa continua. Apre la Game Arena - band musicali nel centro storico : Qui il cielo è davvero vicino grazie anche all'attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo. E poi si ...

Diretta Verona Cittadella/ Risultato finale 4-0 - streaming Dazn : Tripletta di Pazzini! : Diretta Verona Cittadella, streaming video Dazn: allo stadio Bentegodi si gioca l'interessante derby veneto di alta classifica in Serie B.

Hellas Verona - Cittadella 4-0 | Pazzini fa impazzire il Bentegodi : Giampaolo Pazzini Approfondimenti Hellas Verona - Cittadella, le probabili formazioni - Grosso conta gli assenti 26 dicembre 2018 Nella diciottesima giornata di Serie B, l'Hellas Verona stende il ...

Nuova 'porta' della Città - la cascina rinasce con il 'Roadhouse' : CREMONA - Sarà una Nuova, smagliante, porta di ingresso a Cremona, frutto di un intervento di recupero rispettoso della tradizione secolare delle nostre cascine, nell'ambito di una città sempre più ...