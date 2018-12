La bomba esplosa vicino a un pullman di turisti in Egitto

È esplosa una bomba nella sede dei servizi segreti russi ad Akhangelsk - nel nord del Paese : Una persona è morta e tre sono state ferite dall’esplosione di una bomba all’entrata della sede locale dell’FSB, i servizi segreti russi , ad Akhangelsk , una città nel nord -ovest del Paese . La notizia è stata confermata da Igor Orlov, governatore dell’omonima The post È esplosa una bomba nella sede dei servizi segreti russi ad Akhangelsk , nel nord del Paese appeared first on Il Post.

Victoria Beckham in lacrime per ciò che David ha detto sul loro matrimoio. “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa” : ecco cosa è successo : “È come se fosse esplosa una bomba nucleare in casa Beckham“. Una fonte anonima vicina alla coppia definisce così la situazione tra David e Victoria, una delle coppie vip più celebri e solide. Ad incrinare il rapporto tra i due sarebbero state alcune dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore in un’intervista: “Essere sposato con Victoria è un duro lavoro“, ha detto David Beckham gettando nello sconforto ...