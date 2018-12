Koulibaly è mio fratello | basta razzismo

Koulibaly cuore partenopeo : “il mio addio a Napoli sarà in lacrime” : Kalidou Koulibaly è richiesto da diversi club europei che sono pronti a far follie per accaparrarsi il difensore del Napoli di De Laurentiis Kalidou Koulibaly si è integrato perfettamente a Napoli. Dopo un inizio zoppicante, il difensore si è subito imposto come uno degli interpreti del ruolo più forti al mondo. Proprio per questo motivo le proposte non mancano per accaparrarsi il senegalese, ma De Laurentiis al momento non intende ...