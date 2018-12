Keita-gol | Empoli-Inter 0-1  1-1 | il Torino ferma la Lazio La Roma risale | Classifica

Empoli-Inter 0-1 - Keita gol : Spalletti torna a vincere fuori casa dopo 2 mesi : Empoli-Inter 0-1, cronaca e tabellino Serie A, la classifica Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Empoli-Inter 0-1 : basta Keita per chiudere l'anno in bellezza. Nainggolan di nuovo in campo : L'Inter batte l'Empoli per 1-0 in trasferta grazie a un gol di Keita. Nainggolan subentra nella ripresa. LEGGI LA CRONACA Ultimo aggiornamento: 16:55

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Serie A - Roma-Inter 2-2 : gol di Keita - Under - Icardi e Kolarov - rigore - : Gol, emozioni e recriminazione. All'Olimpico è un pareggio dal sapore dolceamaro per Roma e Inter: Di Francesco può essere orgoglioso della prova dei suoi viste le tante assenze: bene Zaniolo e Schick,...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull'azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non ...

Roma-Inter : rigore negato a Zaniolo e sull’azione dopo Keita va in gol - rabbia giallorossa [VIDEO] : Roma-Inter, Keita Baldè ha portato avanti i suoi uomini con una zampata in area di rigore, non mancheranno le polemiche Roma-Inter, il Var al centro delle polemiche. Un rigore abbastanza evidente non è stato assegnato ai giallorossi per atterramento di Zaniolo in area di rigore. Il tocco di D’Ambrosio è netto, ma il Var ha ritenuto l’errore non talmente evidente da mandare Rocchi a riguardare l’azione. Si ricomincia ...

Roma-Inter - il derby di Keita : "Un po' strano - e sogno di fare gol" : Roma e Juventus non saranno contente di giocare con noi. Siamo pronti, abbiamo una rosa lunga e siamo pronti ad affrontare queste due battaglie". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Keita, a pochi ...

Inter cooperativa del gol : Keita si sblocca - Lautaro come Icardi : Riscattato lo scivolone di Bergamo e mostrato la vera identità ai 60mila di San Siro, atto di forza dalle nuove consapevolezze. Non è solo il 3-0 al Frosinone a restituire provvisoriamente il 2° posto ...

Serie A - Inter-Frosinone 3-0 : decisivi la doppietta di Keita e il gol di Lautaro : Non è più la solita Inter. È meglio. La caduta con l'Atalanta non era l'inizio di un altro blackout prolungato, come succedeva nelle scorse stagioni. Col Frosinone arriva la risposta immediata e forse ...

Inter - tre gol al Frosinone : doppio Keita - Lautaro top : I nerazzurri tronano alla vittoria con i gol delle "riserve". Dodicesima vittorie in 13 partite per i bianconeri: Ronaldo in testa alla classifica marcatori.

L’Inter cala il tris - tutto facile contro il Frosinone : giornata di grazia per Keita - in gol anche Lautaro [FOTO] : 1/20 Spada/LaPresse ...

Inter-Frosinone 3-0 - Serie A : doppietta di Keita e gol di Martinez - i nerazzurri tornano a vincere : L’Inter è tornata alla vittoria dopo lo stop contro l’Atalanta e ha sconfitto il Frosinone con un netto 3-0 nell’anticipo della 13^ giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti a San Siro con estrema autorevolezza, hanno dominato in lungo e in largo contro i laziali e si sono così rilanciati in classifica: secondo posto provvisorio in attesa dell’impegno del Napoli a nove punti di distacco dalla Juventus ...

Inter-Frosinone diretta live 3-0 : gol Keita - tris Inter : Inter-Frosinone diretta live – Si concludono le gare del sabato valide per la 13^ giornata del campionato di Serie A, partita molto importante per la Champions League e per la salvezza, in campo Inter e Frosinone. Si avvicina anche la giornata di Champions League, partita contro il Tottenham che potrebbe anche condizionare il match di oggi. L’Inter deve riscattare la brutta debacle nella gara contro l’Atalanta. Il ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Inter avanti grazie a Keita! Diretta gol live score - IlSussidiario.net : RISULTATI SERIE A: Diretta gol live score delle partite e Classifica aggiornata. Oggi 24 novembre 2018 si accendono gli anticipi della 13giornata.