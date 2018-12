Keanu Reeves a Roma con la sorella malata piange in strada

Speed : trama - cast e curiosità del film cult con Keanu Reeves e Sandra Bullock : Sabato 22 dicembre, a partire dalle 21.25 su ReteQuattro, viene trasmesso il film di culto del 1994 Speed, diretto dall’olandese Jan de Bont, qui all’esordio assoluto come regista (come direttore della fotografia aveva invece preso parte a pellicole storiche come Trappola di cristallo, Basic Instinct, Caccia a Ottobre rosso). Speed: il trailer Speed: la trama In un grattacielo un malvivente, che ha assassinato un vigilante per ...