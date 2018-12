Katie Holmes e Jamie Foxx insieme a Miami

Katie Holmes ha festeggiato i 40 anni con il fidanzato Jamie Foxx : Continua la love story tra i due attori The post Katie Holmes ha festeggiato i 40 anni con il fidanzato Jamie Foxx appeared first on News Mtv Italia.

Katie Holmes - 40 anni in 10 look memorabili : In Giorgio Armani vintageIn Christian LacroixIn Armani privéIh Holmes & YangIn Elie SaabIn Calvin KleinIn MarchesaIn Zac PosenIn Zac PosenIn PradaNonostante la sua ascesa da star hollywoodiana negli ultimi vent’anni, Katie Holmes emana ancora un po’ di quel fascino da ragazza della porta accanto grazie al quale conquistò il ruolo della sognante Joey Potter in Dawson’s Creek. Un dettaglio non di poco conto, che può ...

Katie Holmes - ragione e sentimento : Suri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkSuri Cruise e Katie Holmes a New YorkQuesto servizio è stato pubblicato sul numero 45 di Vanity Fair. Che non fosse ...

Katie Holmes e Jamie Foxx - matrimonio segreto a Parigi : Katie Holmes e Jamie Foxx, dopo una storia di sei anni, decisamente misteriosa e riservata, potrebbero presto coronare il loro amore con un matrimonio. Nelle ultime ore, infatti, sono uscite diverse indiscrezioni al riguardo: i due attori, infatti, potrebbero dirsi di sì in un contesto decisamente romantico come quello di Parigi. Le prime voci riguardo le nozze tra Katie Holmes e Jamie […]

Katie Holmes - libera da Scientology - sposerà (forse) Jamie Foxx : Come quelle favole in cui la protagonista, finalmente libera da incantesimi, prigionie o aguzzini, può fuggire e sposare finalmente il suo principe azzurro, anche Katie Holmes (forse) è salva. Salva da Scientology, salva da un matrimonio che, causa contratto prematrimoniale, la vincolava e rendeva prigioniera, salva, soprattutto, da Tom Cruise. Trascorsi i 5 anni di “riservatezza” e divieto di legame con un altro uomo che Tom Cruise ...

Jamie Foxx e Katie Holmes che sembrano fatti l’uno per l’altra (anche se non si sposano) : Il debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxIl debutto in pubblico di Katie Holmes e Jamie FoxxE se a confermare la tenuta di un amore (discreto) bastasse un profumo? Secondo PageSix ...

