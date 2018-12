Juventus | Higuain | l’attaccante può far ritorno per poi ripartire

Mediaset : Chelsea-Higuain - c’è il sì della Juventus : Scambio con il Milan Prende sempre più corpo l’ipotesi (clamorosa, se ripensiamo ad inizio stagione) secondo cui Gonzalo Higuain potrebbe lasciare i Milan già a gennaio. Secondo le indiscrezioni raccolte da SportMediaset, il possibile passaggio dell’attaccante argentino al Chelsea sarebbe stato “accettato” dalla Juventus, che possiede ancora il cartellino del calciatore. Leggiamo: «Dalla Juve sembra arrivare ...

Milan - scambio Higuain-Morata : a decidere sarà la Juventus : Gonzalo Higuain e Alvaro Morata. Ap-Epa Alvaro Morata al Milan ci viene di corsa, Maurizio Sarri non vede l'ora di riabbracciare Gonzalo Higuain al Chelsea. Fosse per loro lo scambio sarebbe già fatto ...

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Mercato Juventus - Higuain giù di morale al Milan : possibile un suo ritorno (RUMORS) : Gonzalo Higuain non sta di certo vivendo un periodo felice al Milan. Rispetto a quanto fatto al Napoli e alla Juventus, in rossonero il suo rendimento è notevolmente calato, dal momento che finora ha segnato solo sette reti in questa prima fase di stagione. Non segna da oltre un mese e nell'ultima partita giocata contro l'Olympiakos (match che ha eliminato il Milan dall'Europa League) è stato tra i peggiori in campo ed ha ricevuto numerose ...

Calciomercato Juventus - Higuain potrebbe tornare in bianconero (RUMORS) : Gonzalo Higuain si è trasferito al Milan dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus. L'attaccante argentino deciso di lasciare Torino, sapendo che per lui non ci sarebbe stato spazio in questa stagione. Higuain sembra essersi subito ambientato in rossonero: ha una media gol in linea con le passate stagioni e ha mostrato di avere un buon feeling con l'allenatore milanista, il sanguigno Rino Gattuso. L'ex attaccante di Napoli e ...

Higuain : 'Con la Juventus ho sbagliato - ma sto bene al Milan' : Lo dice l'attaccante del Milan , Gonzalo Higuain , ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della gara di Europa League contro il Dudelange : 'Contro la Juventus ho sbagliato, non è stato certo una ...

Juventus batte Spal e Cristiano Ronaldo è già nella storia bianconera : meglio di Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Inzaghi, Higuain e Trezeguet spazzati via da Cristiano Ronaldo che entra di diritto nella storia della Juventus dopo la rete odierna contro la Spal La Juventus ha di fatto passeggiato in casa contro la Spal. Una gara vinta per 2-0, col risultato mai in discussione, unica nota amara l’infortunio di Alex Sandro che però non preoccupa più di tanto. I bianconeri hanno aperto i conti, gestito con sapienza l’incontro e poi sferrato ...

Cristiano Ronaldo nella storia della Juventus : battuti Inzaghi - Higuain e Trezeguet : Il ds della Juventus , prima del match con la Spal: "CR7 il più forte al mondo e forse il giocatore più importante nella storia del calcio. Solo un folle può dubitare delle qualità di Cristiano ...

Calciomercato Milan - Higuain torna alla Juventus? Le ultime : Stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', è tutt'altro che scontato che a fine stagione il Milan eserciti il diritto di riscatto del cartellino del 'Pipita'. ...

Juventus - il Tapiro a Higuain : 'Quando l'ho preso a Torino ho iniziato a segnare' : Questa sera, mercoledì 14 novembre, a Striscia la notizia, Canale 5, ore 20.35, Gonzalo Higuain riceve il suo secondo Tapiro d'oro dopo l'espulsione e il rigore sbagliato contro la Juventus. Il ...

Juventus-Milan - indiscrezione pazzesca : Higuain può tornare in bianconero per… restarci - il sostituto al Milan : Nell’ultima giornata del campionato di Serie A si sono affrontate Milan e Juventus, due squadre che hanno dato vita ad una prestazione scoppiettante, 0-2 il risultato finale grazie alle reti siglate da Mandzukic e Cristiano Ronaldo, decisivo l’errore dal dischetto di Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore indiscrezione clamorosa che rischia di sconvolgere il mercato estivo e che riguarda proprio il Pipita. Il Milan non è pienamente ...