Juventus beffata | l’Atalanta è il miglior attacco del girone d’andata | il merito è della

sportfair

: @realvarriale @Cristiano @juventusfc @Atalanta_BC Juventus beffata anche stavolta! - alessandroarzil : @realvarriale @Cristiano @juventusfc @Atalanta_BC Juventus beffata anche stavolta! - alessandroarzil : @tinapica88 @PaoloM1975 Juventus beffata anche stavolta! - IvanBiancoNeroJ : Vendono il 19enne? #Zaniolo a 3000Lire ed acquistano il 31enne sommelier?? #Nainggolan a 25 milioni€! #Juve Beffata??… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Grazie ai 6 gol rifilati al Sassuolo, l’Atalanta è ildeld’andata di Serie A: i nerazzurri fanno un gol in piùgrazie alla tripletta‘nonna’ Ilicic Laha chiuso und’andata da record con 53 punti segnati, 17 vittorie, 2 pareggi e nessuna sconfitta. I bianconeri sono ladifesa del campionato, ma non ilnonostante i 38 gol segnati. Ha fatto meglio l’Atalanta che he ne ha rifilati addirittura 6 al Sassuolo, arrivando a quota 39, uno in più dei bianconeri. I bergamaschi devono ringraziare Josip Ilicic per questo piccolo primato: lo sloveno, entrato dalla panchina, ha firmato una tripletta 28 minuti di gioco, dimostrandosi un giocatore eccezionale al quale manca solo la continuità.Nel post partita l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha ...