Juventus | Allegri | ' Giusto usare il Var | Ronaldo il più bravo al mondo'

Juventus-Sampdoria - Allegri : 'Con Ronaldo si può vincere la Champions. Ancora 37 punti per lo Scudetto' : La doppietta del solito Ronaldo lancia i bianconeri: "A fare gol e a giocare è il più bravo al mondo - ha detto sul portoghese Allegri nel post-partita - Si ha la percezione che con Ronaldo possa ...

Juventus - Allegri : "Vittoria importante. Giusto l'utilizzo della Var" : Applausi ai suoi, poi: 'Cristiano è il più bravo al mondo, Dybala anche se non fa gol è importante, perché dà qualità e distribuzione di gioco. Bravo anche Rugani, così come Emre Can e tutti gli ...

Juventus da record - Allegri svela : “ecco quanti punti mancano allo scudetto! Con Cristiano Ronaldo la Champions…” : Juventus cannibale nel girone d’andata: Massimiliano Allegri fissa la quota scudetto e con Cristiano Ronaldo parla di una nuova ‘prospettiva’ per la Champions League La Juventus chiude il girone d’andata al comando della classifica di Serie A. I numeri parlano di dominio assoluto: miglio difesa e forse anche miglior attacco (dipende dall’esito delle altre gare di giornata), ancora imbattuta con 17 vittorie e 2 ...

Juventus-Sampdoria 2-1 - Allegri : “Buona vittoria - noi nervosi” : JUVENTUS SAMPDORIA 2-1, SOSPIRO Allegri- Ha seriamente rischiato di andare in vacanza con due 2-2 subiti consecutivamente la Juventus, che dopo il pari di Bergamo anche con la Sampdoria è andata vicina al secondo pari in 3 giorni. Il Var però “salva” i bianconeri, che in pieno recupero avevano incassato il 2-2 di Saponara viziato […] L'articolo Juventus-Sampdoria 2-1, Allegri: “Buona vittoria, noi nervosi” proviene ...

Il rigore contro la Juventus che fa sorridere Allegri (poi la Juve na ha uno simile) : Il fallo di mano di Emre Can L’arbitro Valeri rischia di passare alla storia. Durante Juventus-Sampdoria, sul’1-0 per i bianconeri con gol di Cristiano Ronaldo, grazie all’ausilio del Var fischia un rigore contro i bianconeri. rigore che i più non avevano visto ma, riguardando le immagini, è evidente il tocco di braccio di Emre Can. Un tocco che non si capisce bene se sia volontario o involontario. L’arbitro Valeri va a ...

Juventus-Sampdoria LIVE - le formazioni ufficiali : conferme per Allegri - Tonelli out : Juventus-Sampdoria LIVE – L’ultimo lunch match del 2018 vede impegnate Juve e Samp all’Allianz Stadium. I bianconeri vogliono chiudere il girone di andata a quota 53 punti e passare le prossime settimane in serenità, mentre i blucerchiati non vogliono arrestare la loro corsa all’Europa e sperano di rifilare lo scherzetto alla capolista della Serie A. Allegri conferma le indiscrezioni della vigilia con il rientro di ...

Juventus - dubbi in difesa e a centrocampo : Allegri lascia a riposo Bonucci : Dopo il pareggio di Bergamo, la Juventus vuole tornare alla vittoria nel match di domani contro la Samp. Gli eventuali tre punti nella diciannovesima giornata consentirebbero ad Allegri e ai suoi calciatori di chiudere il girone di andata con ben 53 punti che in media equivarrebbero ad oltre 100 punti a fine stagione. Il tecnico ha dichiarato che l’affermazione della sua squadra consentirebbe di staccare con maggiore tranquillità in ...

Juventus - Massimiliano Allegri : 'Razzismo? Contrario a fermare le partite'/ 'Dobbiamo educare i bambini' : Vigilia di Juventus-Sampdoria, Massimiliano Allegri in conferenza stampa: dal caos razzismo alla lotta scudetto, le parole del tecnico bianconero.

Juventus-Sampdoria - conferenza Allegri : “Domani gioca Szczensy” : conferenza Allegri – Dopo l’allungo in campionato a + 9 sul Napoli, la Juventus vuole chiudere il campionato nel migliore dei modi. Di fronte, Massimiliano Allegri e i bianconeri, si troveranno la Sampdoria di Giampaolo e del sorprendente Fabio Quagliarella che, all’età di 35 anni, riesce ancora a regalare magie e gol in abbondanza. Non sarà […] L'articolo Juventus-Sampdoria, conferenza Allegri: “Domani gioca Szczensy” ...

Juventus - Allegri torna sui fatti di San Siro e sulla “crisi bianconera” : Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa della tanto discussa ipotesi di fermare il campionato dopo la morte di Daniele Belardinelli “Fermare le partite è solo un impatto momentaneo, bisogna essere preventivi: negli stadi c’è la tecnologia per prendere chi fa casino“. E’ il pensiero del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, riguardo all’opportunità di fermare le partite in ...

Juventus - Allegri : 'Sono contro lo stop. Il problema è a monte' : 'Non tollero nessuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti dei morti e delle tragedie che sono successe. Ma purtroppo in Italia abbiamo perso un pò di quella che era la nostra educazione ...

Juventus - Allegri : 'Cori? Non dobbiamo fermarci. Servono misure preventive' : Quindi non è solo un problema del calcio, ma per migliorare bisogna entrare nel mondo dei bimbi, delle scuole. Siccome lo sport è molto educativo, e il calcio soprattutto, magari 80 bambini su 100 li ...

