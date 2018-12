Juve-Samp 2-1 | doppietta di Ronaldo | la Var annulla il pareggio di Saponara al 92’

Juventus-Sampdoria 2-1 - Serie A : decisiva doppietta di Cristiano Ronaldo - 17^ vittoria dei bianconeri : La Juventus torna a vincere dopo il pareggio di Bergamo e sconfigge la Sampdoria per 2-1 nel lunch match della 19^ giornata di Serie A: i bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino e hanno così conquistato il 17° successo in campionato, chiudendo il girone d’andata da imbattuti, e al momento vantano 12 punti di vantaggio nei confronti del Napoli che giocherà alle ore 18.00 contro il ...

Juventus-Sampdoria 2-1 e chiude a 53 punti il girone d’andata : La Juventus dei record La Juventus dei record. La squadra di Massimiliano Allegri batte la Sampdoria 2-1 nell’ultima partita del girone d’andata. Un girone in cui i bianconeri hanno vinto diciassette partite e ne hanno pareggiate due: contro Genoa e Atalanta. La Juve chiude a 53 punti un record. Lo scorso anno il Napoli chiuse a 48, cinque in meno. Doppietta di Cristiano Ronaldo contro i doriani, doppietta che porta il portoghese in ...

Juventus-Sampdoria 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Juventus-Sampdoria – Nel lunch match della 19esima giornata, la Juve supera di misura la Sampdoria. I bianconeri passano dopo soli 2′ con il destro di Ronaldo, ma vengono raggiunti dal rigore di Quagliarella, fischiato per un mani in area di Can. Nella ripresa un altro rigore, stavolta in favore dei padroni di casa, decide la gara. Ronaldo e Colley i più positivi. Bocciati Can e Caprari. Juventus (4-3-1-2) Perin ...

Cannibale Ronaldo - il portoghese ‘si mangia’ anche la Sampdoria : la Juve chiude l’andata senza sconfitte : La doppietta di Cristiano Ronaldo permette alla Juventus di chiudere il girone d’andata senza sconfitte, con soli due pareggi ottenuti contro Genoa e Atalanta Diciassette vittorie e due pareggi, 53 punti e nessuna sconfitta nell’intero girone d’andata. La Juventus chiude l’anno con l’ennesima vittoria di questa stagione, godendosi un Cristiano Ronaldo formato extra large. Marco Alpozzi/LaPresse Il portoghese ...

