Juve-Roma è duello per una stellina brasiliana

Serie A - diciannovesima giornata : Juve-Samp in 4K su Sky. Su DAZN Milan e Roma : Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in 4K HDR anche in replica sempre sabato 29 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Uno , 201, . Chi non possiede un decoder Sky Q o una TV 4K, potrà vedere la sfida di ...

Cristiano Ronaldo segue l'arbitro di Juve-Roma al Var e lo spia in posizione 'umarell'. FOTO : il 91' di Juve-Roma all'Allianz Stadium. Douglas Costa ha appena segnato il gol del 2-0 del big match. l'arbitro Massa decide di andare a rivedere un'intervento di Matuidi su Zaniolo, poi annullerà la ...

Arbitri - Roma-Sassuolo a Giacomelli - la Lazio a Pairetto. Banti per la Juve : Resi noti gli Arbitri, Assistenti, IV Ufficiali, V.A.R. e A.V.A.R. per la diciottesima giornata di andata del Campionato di Serie A 2018/19 in programma mercoledì 26 dicembre alle ore 15.00. ATALANTA -...

Quella dei 100 anni - le stelle di Roma - la J : le 10 maglie più belle della Juve : E il mondo parallelo a quello del campo, fatto di marketing e brand, continua a espandersi, terra di conquista eterna, sconfinata e senza freni sul quale la Vecchia Signora sta pian piano mangiando ...

Calcio - anche la Roma cade sotto i colpi della Juventus. Decide Mandzukic : bianconeri ancora imbattuti : Con la vittoria di una sempre più dominatrice del campionato Juventus sulla Roma per 1-0 si chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-19. Gol decisivo di Mandzukic al 35° minuto in un match ricco di occasioni da ambo le parti, con Olsen che impedisce più volte la gioia del gol a Cristiano Ronaldo riscattando la deludente prestazione della scorsa settimana contro il Genoa e la Roma che nel secondo tempo tiene testa ai ...

Serie A - la moviola : da Juventus-Roma a Chievo-Inter - tutti gli episodi : ROMA - La moviola della 17esima giornata di Serie A , iniziando dal big-match Juventus-Roma finito 1-0 per i campioni d'Italia, gol di Mandzukic ,. Juventus-Roma 1-0 - Chiellini-Olsen, ci sta ...

L’ex arbitro Marelli : «Juve-Roma - perfetto utilizzo del Var» : La moviola di giornata Luca Marelli smentisce Ancelotti. L’ex arbitro e divulgatore del regolamento sul web considera giusta la scelta di La Penna di non concedere il rigore al Napoli per fallo di mani di Fares su cross di Insigne. È uno degli episodi analizzati da Marelli nella sua consueta moviola argomentata di giornata, interessante per il giudizio sul Var dopo Juventus-Roma. Ma andiamo con ordine, e partiamo da Napoli-Spal. Il gol ...

VIDEO Di Francesco - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Non molliamo - Champions vicina” : Un’altra sconfitta, per un periodo davvero deludente per quanto riguarda la Roma. Difficile prevedere un risultato diverso però ieri sera: era da mettere in preventivo che la Juventus dei record, in casa, riuscisse a dominare per l’ennesima volta. I bianconeri si sono imposti nel posticipo della diciassettesima giornata per 1-0 sui giallorossi con la rete di Mario Mandzukic. Non si dispera Eusebio Di Francesco che in conferenza ...

VIDEO Allegri - Juventus-Roma 1-0 : la conferenza stampa. “Tutti i ragazzi si mettono a disposizione” : Un’altra giornata esaltante per la Juventus: i bianconeri continuano a macinare vittorie e a distruggere record. Campioni d’inverno quando mancano due giornate al giro di boa: ieri è arrivato il successo per 1-0 all’Allianz Stadium sulla Roma, timbrato nuovamente Mario Mandzukic, l’uomo dei big match. Non può che essere soddisfatto Massimiliano Allegri che in conferenza stampa ha sottolineato l’impegno di tutta la ...

VIDEO Juventus-Roma 1-0 Highlights - la sintesi e il gol della partita. Mandzukic ancora decisivo : Il big match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A è andato in scena nella serata di ieri all’Allianz Stadium di Torino. Una Juventus da record non si ferma e continua a macinare vittorie su vittorie (sedici su diciassette). Battuta anche la Roma di Eusebio Di Francesco: i bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie alla firma del solito Mario Mandzukic. Pochi pericoli per la difesa piemontese, tante invece le opportunità ...

Mandzukic gol - la Juve batte la Roma 1-0 : A Torino la Roma perde contro la Juventus per l’ottava volta di fila e scende purtroppo al decimo posto della classifica. Poco da dire su una partita strana come questa, dove i bianconeri con il minimo sforzo battono i giallorossi grazie alla rete del croato Mandzukic al 35′, che segna l’unico gol della partita, complice un Olsen in splendida forma e il Var che annulla un gol a Douglas Costa al 93’ a causa di un fallo su Zaniolo. In ottica ...

Juventus-Roma - le pagelle : Olsen in gran forma - Schick fa troppo poco : dal nostro inviato TORINO Il coraggio arriva in ritardo. Male prima, solo benino dopo. Manolas su tutti, una specie di Don Chisciotte. Olsen a parte, ovvio. Olsen 8 Strepitoso in due interventi su ...

Roma - DiFra : "Bravi a tenere dietro la Juve" : Ai microfoni di Dazn, Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta della sua Roma contro la Juventus . "La squadra viveva le paure delle partite precedenti, poche sicurezze, nel secondo tempo si è ...

Juventus-Roma - Di Francesco : “Vissute anche le paure e le insicurezze” : JUVENTUS ROMA, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato della sconfitta contro la Juventus: “La Juventus anche ha avuto due partite differenti. Ci può stare. La squadra viveva anche le paure e le poche sicurezze, nel secondo tempo ha accettato più duelli”. LEGGI anche: […] L'articolo Juventus-Roma, Di Francesco: “Vissute anche le paure e le ...