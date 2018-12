Juve | Agnelli contro le ' sanzioni collettive' per razzismo

Agnelli dà lezioni sul razzismo ma dimentica la condanna dello Juventus Stadium : Su Twitter La voce della Juventus sul caso-Koulibaly. Non c’è un comunicato ufficiale, bensì un tweet di Andrea Agnelli rilanciato e integrato dall’account della società. Il presidente della Juventus ha pubblicato questo post sul suo profilo: Boxing Day 2018 – Interesting read for everyone. Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and thereafter widely ignored by many! #respect ...

Agnelli batte Berlusconi a Piazza Affari : con la Juve fa poker - addio di Mediaset al Ftse-Mib : Il pallone muove intere fette di economia e orienta i consumi: l'indotto ormai spazia dalle pay-tv, in Italia ci sono tre canali che trasmettono le partite: Sky, la stessa Mediaset con Premium, e la ...

Agnelli sale in Borsa - Berlusconi scende : Mediaset fa posto alla Juve in Piazza Affari : La storica sfida tra le due famiglie simbolo della trasformazione paradossale del paese: industria e finanza via dalle Blue Chip, vince l’entertainment ...

Juve - Agnelli ha scelto l'erede di Allegri se andrà via : Secondo Rai Sport , Andrea Agnelli vuole farsi trovare pronto in caso di addio di Max Allegri alla Juventus da giugno. Zidane è il nome più gettonato dal sodalizio piemontese, amico personale di Andrea Agnelli ai ...

Juventus - rinnovato il contratto con Adidas. Sponsor d'oro : una pioggia di milioni su CR7 e Agnelli : La Juventus e l' Adidas hanno rinnovato, modificandolo e prolungandolo, il contratto di partnership. L'attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla ...

Juventus - Agnelli ringrazia Cristiano Ronaldo al party natalizio : Ieri sera la Juve si è ritrovata alle OGR - officine grandi riparazioni di Torino - per festeggiare il Natale. Erano presenti moltissimi ospiti, alcuni anche Vip, oltre ovviamente a tutta la dirigenza juventina, tutta la rosa di Massimiliano Allegri e la squadra femminile allenata da Rita Guarino. La Juventus, dunque, ha festeggiato il Natale e il presidente Andrea Agnelli ha voluto fare un lungo discorso nel quale ha toccato molti argomenti. Il ...

Juventus - il discorso di Agnelli tra passato - presente e futuro : La Juventus sta disputando una stagione molto importante, i bianconeri dominano ormai da anni in Italia mentre l’obiettivo è trionfare anche in Champions League. E’ il momento dei bilanci per Andrea Agnelli, ecco le dichiarazioni in occasione del party natalizio bianconero tenutosi alle OGR di Torino: “Abbiamo avuto coraggio, in un momento in cui tutto andava bene, di rinnovare la prima linea di management della società. ...

Juventus - nuove stoccate a Marotta : stavolta è Agnelli a mandare “messaggi” pungenti : Beppe Marotta è diventato nerazzurro dopo una lunga militanza alla Juventus, Agnelli ne ha parlato tra le righe alla cena di Natale bianconera La Juventus non perde occasione per mandare stoccate a Beppe Marotta, neo dirigente dei rivali dell’Inter. Dapprima ci ha pensato Nedved a punzecchiare l’ex bianconero, adesso alla cena di Natale del club, ci ha pensato il presidente Andrea Agnelli a dire la sua in maniera molto ...

Andrea Agnelli alla festa di Natale della Juventus : 'Vogliamo tutto' : Ieri sera la Juventus ha organizzato la tradizionale cena di Natale alle OGR (Officine Grandi Riparazioni) alla quale hanno partecipato tutte le squadre bianconere. Anche stavola il trionfatore è stato Cristiano Ronaldo che ha lungamente brindato sul palco con il presidente Andrea Agnelli. Il massimo dirigente coglie l'occasione per ribadire gli obiettivi stagionali: "Vogliamo tutto". I traguardi virtuali come il titolo di campione d'inverno non ...

Juventus - da Agnelli a Cristiano Ronaldo : tutti a tavola per la cena di Natale. FOTO : Tradizionale appuntamento di Natale della società bianconera, con giocatori, staff tecnico e dirigenti al Roveri, il golf club della famiglia Agnelli. '#JuventusXmas' l'hashtag della serata

Juventus-Inter - Agnelli e Zhang : la svolta. Tra i club un nuovo clima : estero Agnelli e Zhang hanno un rapporto cordiale, si sentono non con frequenza ma con una certa regolarità e condividono alcuni obiettivi di politica interna ed estera. Calciopoli non è tema di ...

Andrea Agnelli : l'uomo che ha riportato la Juventus nel gotha del calcio compie 43 anni : La rinascita della Juventus è soprattutto merito del suo presidente Andrea Agnelli che oggi compie 43 anni. Arrivato tra i bianconeri nel 2009 ha subito mostrato l'intento di riportare la squadra tanto amata dal nonno Edoardo, dallo zio Gianni e dal padre Umberto nell'olimpo del calcio. Oggi a distanza di poco meno di un decennio il rampollo di casa Agnelli ha raggiunto il suo obiettivo, infatti la Vecchia Signora è entrata nel ristretto gotha ...

Juventus-Inter è anche la sfida tra due dinastie : Agnelli e Zhang : ... il più giovane presidente della serie A, il più giovane della storia dell'Inter, considerato dalla rivista Fortune uno degli imprenditori under 40 più influenti al mondo. La sua formazione è a ...

Juventus - nuovi incarichi nell'organigramma della società : dopo l'addio di Marotta - la rivoluzione di Agnelli : Come riporta la nota ufficiale della Juventus, il Consiglio di amministrazione ha definito tre principali aree operative: 'Sport, affidata al Chief footbal officer Fabio Paratici; Revenue, affidata ...