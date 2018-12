Jovanotti per i cani come Babbo Natale per i bimbi | il cantante dona 23 quintali di cibo

Il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia - con una donazione da record per gli ospiti del canile : Arriva puntuale il pensiero di Jovanotti per gli animali di Ossaia. Il carico di donazioni per il 2018 ha fatto segnare un nuovo record, con 23 quintali di cibo recapitato agli ospiti del canile che potranno così iniziare il 2019 in maniera più serena. L'amore per gli animali dimostrato dall'artista di Cortona non è una novità, dal momento che - nella sua residenza toscana - non manca lo spazio per cani e gatti poco fortunati e adottati da ...

Biglietti in prevendita per il concerto di Jovanotti a Policoro - prosegue il “progetto folle” dopo lo stop a Ladispoli : Il concerto di Jovanotti a Policoro arriva a qualche giorno dall'annullamento del live a Ladispoli, nella quale non è stato possibile portare il Jova Beach Party per cause ambientali. Quella in Basilicata non è però la data di recupero del concerto annullato, ma un nuovo appuntamento con la musica di Jovanotti che segna così l'apertura delle prevendite per la data numero 14 del tour che ha voluto organizzare in delle location del tutto ...

Info biglietti e nuova location per il concerto di Jovanotti a Ladispoli con news sul rimborso dei ticket : Sono rilasciate le novità sul concerto di Jovanotti a Ladispoli, dopo l'annullamento della data reso necessario per non interferire con il periodo di nidificazione del fratino, che in quelle zone trova la sua dimora. Trident ha fatto sapere di essere a lavoro per l'individuazione di una nuova location che permetta di recuperare tutti i biglietti venduti, con comunicazione ufficiale che dovrebbe avvenire entro la data dell'8 gennaio. Il ...

Ladispoli cancella il concerto di Jovanotti per le proteste degli ambientalisti : E' diventato un piccolo caso, l'esclusione di Ladispoli dal nuovo tour di Jovanotti. La spiaggia del litorale laziale era stata inserita nel tour Jova Beach party 2019, tutto dedicato a live nelle ...

Jovanotti salta il concerto a Ladispoli/ Il Jova Beach Party perde una data - ecco perché : Lorenzo Jovanotti salterà il concerto a Ladispoli, il Jova Beach Party perde una data. Il cantautore ha pubblicato su Instagram il comunicato di Trident

Jovanotti annulla il concerto in programma a Ladispoli : "Rischi per l'habitat dei fratini" : A sollevare dubbi sull'evento era stata l'associazione No Party di Torre Flavia. Per gli ambientalisti il concerto avrebbe potuto compromettere la riproduzione degli uccelli della vicina spiaggia

Perché gli ambientalisti se la prendono con Jovanotti : In California, a fare Coachella, il festival più figo del mondo, nel deserto incontaminato dalle parti di Indio, ci sono riusciti. Senza danni naturali e facendone un’occasione di propaganda ecologista. Si dirà: sfido io, sono americani e sanno come si fa. Però adesso da noi ci prova Jovanotti, che

Jovanotti pubblica il primo bollettino del Jova Beach Party e annuncia un progetto per celebrare matrimoni : Jovanotti pubblica il primo bollettino del Jova Beach Party per dichiarare che non ci saranno nuove date dopo i sold out dei primi concerti annunciati. L'artista ha infatti annunciato che la data di Albenga è già sold out, per cui non ci saranno altre date in aggiunta a quella già in calendario per i noti problemi logistici e di organizzazione delle tappe della tournée speciale nelle spiagge. Nei progetti di Jovanotti c'è anche una Jova ...

Jovanotti e gli auguri alla figlia Teresa : ”È per te il 13 dicembre” : “È per te il 13 dicembre”. Con queste parole, tratte da una delle sue canzoni più famose, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha deciso di fare gli auguri di compleanno su Instagram alla figlia Teresa Lucia, che oggi compie 20 anni. Proprio a lei il cantante toscano dedicò nel 1998 il brano Per te, composto poco dopo la sua nascita e inserito successivamente nell’album “Lorenzo 1999 – Capo Horn”. Jova la sua ...

'Propaganda Live' saluta il 2018 con Jovanotti superospite : Ultima puntata del 2018 per 'Propaganda Live', in onda domani alle 21.15 su La7. A salire sul palco insieme a Diego Bianchi un ospite d'eccezione, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Tanta attualità ...

Jovanotti e gli auguri alla figlia Teresa : «È per te il 13 dicembre» : Il compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa CherubiniIl compleanno di Teresa Cherubini«È per te il 13 dicembre, gli alberi verdi, tutta questa città, la pioggia – a volte – a giugno, ogni cosa ...

Jovanotti risponde alla Lipu dopo l’appello di spostare il tour per il fratino : “Lo rispetteremo” : Jovanotti risponde alla Lipu a seguito della richiesta di rinviare le date di Fermo e Ladispoli. L'appello arriva a qualche giorno dall'annuncio del Jova Beach Party, con il quale Lorenzo Cherubini raggiungerà le spiagge italiane per un tour molto speciale che lo vedrà protagonista della prossima estate. La tournée, prima nel suo genere, andrà a toccare 12 location già rivelate tra le quali compare anche Lignano Sabbiadoro, Olbia e Praia a ...

Corinaldo - Jovanotti : “Applicate le leggi con più attenzione possibile”. Frankie Hi Nrg : “Accolgono più gente del necessario per fare cassetta” : La tragedia di Corinaldo, costata la vita a sei persone, ha suscito diverse reazioni anche nel mondo della musica. “Io lavoro nei locali da quando ho 16 anni, ho cominciato nelle discoteche e quindi è la mia storia, è la mia vita. Voglio semplicemente rivolgermi a chi lavora in questo ambiente, agli addetti ai lavori, ci sono tantissime leggi. Applicate queste leggi con più attenzione possibile. E’ l’unica cosa che possiamo fare. Non c’è altro, ...

Jovanotti : "Un dolore inconsolabile. Lo spray? Anche a 16 anni si comprende la pericolosità di un gesto. Ci sono leggi da rispettare" : Lorenzo Cherubini Jovanotti, ospite a "Che tempo che fa", è intervenuto sulla tragedia di Corinaldo, in cui hanno perso la vita nella calca sei persone che assistevano al concerto del trapper Sfera Ebbasta. Il cantante di "Gente della notte" ha invitato gli addetti ai lavori ad applicare le leggi, perché "le leggi ci sono - dice - basta solo farle rispettare"."Voglio rivolgermi a chi lavora in questo ambiente, in particolare a chi ...