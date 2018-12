Jane e Elia | grandi emozioni per la coppia del Gf Vip | “Non so se merito questo”

Jane Alexander dopo la sorpresa di Elia Fongaro : “Lui è un uomo…” : Elia Fongaro e Jane Alexander innamorati: le loro dediche Jane Alexander dopo gli ultimi giorni insieme a Elia Fongaro ha voluto pubblicare uno sfogo sui social, affermando che quello che aveva trascorso era stato un periodo intenso e meraviglioso. Jane ha voluto fare un bilancio, forse anche a ridosso della fine del 2018, precisando che fosse una donna che aveva compiuto 46 anni e che non si sentiva così felice da tantissimo tempo. La ...

Elia Fongaro : 'Mia mamma era perplessa su Jane - si aspettava facessi altre scelte' : Lo scorso lunedì 10 dicembre, è avvenuta la messa in onda dell'ultima diretta ufficiale del 'Grande Fratello Vip', il reality-show condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, a cui ha preso parte anche l'ex-velino di Striscia La Notizia, Elia Fongaro, che è riuscito ad instaurare un importante legame con la sua coinquilina e gieffina Jane Alexander. A detta di Fongaro, i genitori di quest'ultimo si erano detti ...

Jane Alexander festeggia senza Elia Fongaro e lancia un appello : Jane Alexander annuncia un nuovo traguardo. E Elia Fongaro? Un nuovo traguardo per Jane Alexander. Domani l’attrice, ed ex gieffina, spegnerà 46 candeline. Un compleanno particolarmente sentito, arrivato dopo un anno di cambiamenti. Il Grande Fratello Vip 3 ha dato infatti all’artista la forza per definire la sua vita privata, chiudendo la storia e la convivenza con Gianmarco Amicarelli, per iniziare un nuovo capitolo accanto a ...

Jane ed Elia divisi a Natale - lui ammette : 'Mia madre era perplessa per la nostra storia' : Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha visto la vittoria di Walter Nudo. Le ultime novità si soffermano su Jane Alexander ed Elia Fongaro, protagonisti di questa terza edizione del programma di Canale 5. La coppia, infatti, si è scambiata delle dichiarazioni d'amore via social visto che i due hanno deciso di trascorrere il Santo Natale con i rispettivi nuclei ...

