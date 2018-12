Inter | Miranda spinge per la cessione

Mercato Inter - Miranda può partire : ecco chi sarà il suo sostituto : Dopo tre stagioni e mezzo insieme, le strade dell’Inter e di Joao Miranda potrebbero separarsi già a gennaio nell’ormai sessione di Mercato. Il difensore non ha sufficiente spazio a disposizione ed è stanco di rimanere in panchina a guardare i compagni, così starebbe pensando di cambiare aria. Su di lui c’è il forte Interesse del Flamengo, che lo riporterebbe in Brasile a sette anni e mezzo di distanza dall’ultima ...

Inter - il Psg pensa a Miranda per rinforzare la difesa (RUMORS) : L'Inter ha dato un 'calcio alla crisi' nell'ultimo turno di campionato vincendo lo scontro diretto contro il Napoli grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez al 91° minuto. I nerazzurri sono adesso a quota 36 punti, ovvero a 5 lunghezze dai partenopei secondi e restando con 5 punti di vantaggio sulla Lazio. Un successo di cui, però, si è parlato poco per gli episodi di razzismo e per gli incidenti fuori al Meazza che hanno portato alla ...

Probabili formazioni/ Inter Napoli : diretta tv - Miranda e Mario Rui out - Serie A - : Probabili formazioni Inter Napoli: Spalletti ritrova Asamoah dopo il turno di squalifica, Ancelotti potrebbe rilanciare Ospina e Milik dal primo minuto.

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Inter - Marotta ha individuato il sostituto di Miranda : Godin a parametro zero (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo il summit in Cina con i vertici di Suning ha cominciato a muoversi anche il neo amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus, così come Ausilio, è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto e un rinforzo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa visto che il ...

Chievo-Inter - i convocati di Luciano Spalletti : torna Vecino mentre non ce la fa Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Chievo, in programma allo stadio Bentegodi Impegno delicato per l’Inter nella diciassettesima giornata del campionato di Serie A, i nerazzurri affrontano in trasferta il fanalino di coda Chievo, deciso a vendere cara la pelle. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, nella quale ha inserito i rientranti Vecino e Dalbert. Niente da ...

Inter - problema Miranda per Spalletti e Ausilio : il calciatore vuole partire già a gennaio : La notizia era già nell’aria nelle scorse settimane, ma adesso non sembrano esserci più grossi margini di manovra: Joao Miranda, difensore centrale dell’Inter, non sopporterebbe più di rimanere a Milano da comprimario e vuole lasciare la Serie A già a gennaio. L’insofferenza del calciatore, infatti, è legata alle poche presenze garantitegli in stagione da Spalletti, che tra l’altro con l’eliminazione ...

Calciomercato Inter : se a gennaio parte Miranda si punta su Andersen o Christensen : Al momento non è considerata una priorità, ma se si dovessero verificare certe condizioni, allora l'Inter nel mercato di gennaio potrebbe anche pensare a un rinforzo per la difesa. Più che di rinforzo,...

Inter - il punto sulle condizioni degli infortunati : stop Miranda - Vecino migliora : L’Inter ha ripreso a lavorare per preparare la prossima partita di campionato contro il Chievo, che con la cura Di Carlo ha ricominciato a credere nella salvezza. Per Spalletti ci sono buone notizie in merito alle condizioni di Matias Vecino che, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha ricominciato a lavorare con la squadra dopo l’infortunio muscolare delle scorse settimane. A questo punto il centrocampista ex Fiorentina potrebbe ...

Inter al lavoro col Flamengo. Gabigol e Miranda per arrivare a Lincoln : C'è aria nuova al Flamengo e sta davvero prendendo corpo la trattativa con l'Inter per acquistare Gabigol a titolo definitivo, con una valutazione intorno ai 22 milioni di euro. I nerazzurri seguono ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. ...

Juventus-Inter 0-0 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...

Juventus-Inter - dalle 20.30 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e...

Juventus-Inter - dalle 20.30 La Diretta Bianconeri con CR7 - Dybala e Mandzukic. Spalletti sceglie Miranda : La 15a giornata di Serie A si apre nel giorno della festa del patrono di Milano, Sant'Ambrogio, con un anticipo di gran lusso, la sfida di Torino tra i campioni d'Italia della Juventus e l'Inter. ...