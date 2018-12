Inter | Marotta | ' Non faremo ricorso per la sentenza del giudice sportivo C' è da

Marotta : «L’Inter non farà ricorso per la squalifica di San Siro» : La differenza con la Juventus Il nuovo amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta conferma a Sky Sport che il club nerazzurro non presenterà ricorso contro la squalifica di due giornate – l’Inter giocherà a porte chiuse – per razzismo. Conferma così una policy decisamente diversa rispetto a quella della sua società precedente: la Juventus. Marotta ha detto che l’Inter leggerà il dispositivo della sentenza, ...

Calciomercato Inter - Marotta sfida la Juventus per Romero : Calciomercato Inter – Il nuovo amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, getta il guanto di sfida al suo ex club. Un duello che per diventare una lotta all’ultimo punto in classifica per strappare uno scudetto che ormai è di proprietà della squadra bianconera da sette anni, e tutto fino a questo momento lascia pensare […] L'articolo Calciomercato Inter, Marotta sfida la Juventus per Romero ...

Inter - Marotta su Nainggolan : 'Chi sbaglia è giusto che paghi - ma non è sul mercato' : A pochi minuti dalla sfida contro il Napoli , l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiuso la questione ai microfoni di Sky Sport: Dall'entourage filtra che la voce che si ascolta nell'audio sia ...

Inter - Marotta fa chiarezza sul caso Nainggolan : “ecco chi ci ha dato l’indicazione di sospendere il giocatore” : Il nuovo amministratore delegato dell’Inter ha fatto luce sulla sospensione comminata a Radja Nainggolan, assente in campo nel match con il Napoli Capitolo chiuso, almeno così sembra. Beppe Marotta abbassa il sipario sul caso Nainggolan, facendo chiarezza circa la situazione esplosa in questa settimana in casa Inter. Miguel MEDINA / AFP L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde, sottolineando ai microfoni di Sky ...

Inter - Marotta : "Nainggolan ha sbagliato - non andrà via a gennaio" : Giuseppe Marotta , prima di Inter -Napoli, ha commentato la vicenda Nainggolan : "Il ragazzo ha sbagliato , si riferisce ancora al ritardo all'allenamento, ndr , e la società qualche giorno fa ha ...

Inter - Marotta svela il futuro di Nainggolan : Sta per prendere il via il big match tra Inter e Napoli, prima del match ai microfoni di Sky Sport Beppe Marotta che ha dato importanti indicazioni su Nainggolan: “la nostra posizione è racchiusa nel comunicato. Noi abbiamo raccolto le indicazioni di Spalletti, che è il leader del gruppo, e abbiamo preso questa decisione. Tutte le dinamiche Interne sono cose nostre, è meglio non parlarne stasera. Il ragazzo è venuto in tribuna a ...

Inter - Marotta ha deciso : Modric sarà il grande colpo a giugno (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri si muoveranno solo su grandi nomi come ammesso dal neo amministratore, Giuseppe Marotta, nel prepartita contro il Chievo Verona. La priorità della società sarà quella di rinforzare la rosa in particolar modo a centrocampo, che è il ruolo che ha mostrato maggiori carenze in questa prima parte della stagione. Sia a livello numero che a ...

Inter - Barella per rinforzare il centrocampo : Marotta pensa a un'offerta (RUMORS) : Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter è sicuramente il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella. La società nerazzurra sarà sicuramente tra le grandi protagoniste delle prossime sessioni di trasferimenti. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, hanno dichiarato come si stia studiano la strategia per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, anche se il suo operato ...

Inter - Marotta vuole un top player in attacco : nel mirino c'è Marco Asensio (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il primo ad ammetterlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Prima del match contro il Chievo Verona anche l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta ha dichiarato che la prossima estate ci saranno innesti di grandi giocatori per alzare il tasso tecnico della squadra nerazzurra. Tanti sono i nomi che sono stati accostati alla società nelle ultime settimane ...

Inter - Ramsey e Modric : Marotta prepara una squadra stellare per Conte (RUMORS) : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. La società nerazzurra sta già lavorando per rinforzare la rosa e renderla ulteriormente competitiva per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che sta dominando incontrastata il campionato negli ultimi sette anni. L'ammissione è arrivata nelle settimane scorse da parte del direttore sportivo, Piero Ausilio, ma anche il neo amministratore ...

Inter - Marotta : 'A gennaio nessun colpo sensazione - ma a giugno vogliamo alzare la qualità' : Intervistato da Sky Sport, l'amministratore delegato dell'area sportiva ha parlato delle strategie di breve e medio termine: "Il mercato di gennaio offre poco quanto a disponibilità, quindi escludo ...

Chievo-Inter - le indicazioni di calciomercato di Marotta : Si sta giocando la gara di campionato tra Chievo ed Inter, prima del match interessanti indicazioni da parte di Marotta ai microfoni di Sky Sport: “È normale che ci sia la massima concentrazione. Sappiamo che il Chievo sta attraversando un momento di forma, rischia di metterci in difficoltà. Il mercato di Gennaio offre poco a livello di qualità. Sarà molto difficile trovare giocatori giusti da prendere in questa sessione. L’obiettivo ...

Inter - Marotta frena sul mercato : 'Nessun colpo a gennaio' : ... 'Io credo che il mercato di gennaio offra poco dal punto di vista delle opportunità - ha detto l'ormai ex dirigente juventino ai microfoni di Sky Sport -. Immaginare di andare sul mercato e trovare ...

Inter - Marotta ha individuato il sostituto di Miranda : Godin a parametro zero (RUMORS) : L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di calciomercato. Ad annunciarlo è stato il direttore sportivo Piero Ausilio. Dopo il summit in Cina con i vertici di Suning ha cominciato a muoversi anche il neo amministratore delegato Giuseppe Marotta. L'ex dirigente della Juventus, così come Ausilio, è da sempre attento ai giocatori in scadenza di contratto e un rinforzo a parametro zero potrebbe arrivare in difesa visto che il ...