Inter | che giornata per Keita | gol e messaggio anti-razzismo

Risultati Serie A 19ª Giornata – Inter a fatica - il nerazzurro che brilla è quello dell’Atalanta : ok Roma - colpo Chievo! : L’Inter batte a fatica l’Empoli, l’Atalanta gioca a tennis contro il Sassuolo, bene Roma e Chievo: i Risultati delle gare della 19ª Giornata di Serie A A poco più di due giorni dalla fine del 2018, si chiude anche il girone d’andata di Serie A con un sabato ricco di partite, gol e spettacolo. Apre le danze la Juventus che nel lunch match batte la Sampdoria fra tante polemiche: doppietta di Cristiano Ronaldo con il secondo ...

Aggredisce il vicino con una roncola perché il cavallo pascola all'Interno del suo terreno : uomo arrestato : RIETI - Nella serata di ieri 28 dicembre, i militari della stazione carabinieri di Rocca Sinibalda hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo originario di Poggio Moiano - B.D. di anni 67,- ...

Eder : 'Suning un impero che fa sognare l'Inter - Zhang può prendere Messi' : Il doppio ex di Empoli-Inter, Eder , attaccante italo-brasiliano ora in forza ai cinesi del Jiangsu, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Empoli è come se fosse ancora casa mia. Nel 2006 quando lasciai il Brasile dovevo andare alla Fiorentina, ma scegliere quel club sarebbe diventata la decisione migliore della mia carriera. In ...

Empoli-Inter oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : Sabato 29 dicembre ore 15.00 allo Stadio “Castellani” andrà in scena Empoli-Inter, valida per il 19° turno del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, ultima giornata del girone d’andata. Una partita che arriva dopo i fatti tragici e amari del pre e durante Inter-Napoli: gli incidenti a 2 km da San Siro, l’agguato di un gruppo di facinorosi con la sciarpa dell’Inter nei confronti dei supporters napoletani ...

Senza accoglienza dorme in strada. La storia di un giovane richiedente che ora ha denunciato il Ministero dell'Interno : TRENTO . E' arrivato a Trento dopo giorni, settimane di viaggio via terra per i Balcani. Giunto nella nostra città avrebbe voluto solo avere un posto al caldo dove dormire e mettersi in regola . Così ...

Orchestra sinfonica - rimozione di Giorgio Pace : Interrogazione di Barbagallo : Dopo il provvedimento di rimozione del sovrintendente dell'Orchestra sinfonica siciliana Giorgio Pace, interviene il parlamentare del PD Barbagallo

Inter-Napoli - cori razzisti contro Koulibaly – Interviene anche l’UEFA : “preoccupati per questo incidente razzista” : anche l’UEFA dice la sua dopo i cori razzisti durante Inter-Napoli contro Koulibaly: il comunicato stampa Un episodio davvero spiacevole, mercoledì sera, durante la sfida di Serie A tra Inter e Napoli. I cori razzisti contro Koulibaly hanno scatenato infinite polemiche, costringendo anche la UEFA a dire la sua: “FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ...

E morto a Vicenza Umberto Marzotto - l uomo che trasformò l azienda tessile di famiglia in un colosso Internazionale : E' morto oggi, all'età di 92 anni, Umberto Marzotto, uno dei rappresentanti della grande famiglia vicentina del tessile. Era il terzo figlio del conte Gaetano junior e fratello di Pietro , l'uomo che ...

E' morto a Vicenza Umberto Marzotto - l'uomo che trasformò l'azienda tessile di famiglia in un colosso Internazionale : Ex marito di Marta e padre di Matteo, aveva 92 anni e soffriva da tempo di una malattia degenerativa.

Scontri Inter-Napoli - emergono nuovi dettagli : coinvolto anche un francese : emergono nuovi dettagli in merito agli Scontri prima di Inter-Napoli. Infatti pare che a far partire l’assalto nei confronti degli automezzi dei tifosi napoletani fossero due persone, una di origine italiana e una francese. L’individuo francese farebbe riferimento a un gruppo di tifosi del Nizza, presente a San Siro e gemellato con la Curva interista. C’è poi chi sostiene di aver visto alcune persone trasportare un uomo, ...

Inter-Napoli - hanno sbagliato tutti : 10 errori che avvelenano il calcio : Dobbiamo dare una risposta tangibile a chi pensa che attraverso alcuni comportamenti si possa alterare il nostro mondo. Questa è una risposta netta e forte». A noi piacerebbe avere un'altra risposta: ...

Serie A Inter - i convocati per l'Empoli : c'è anche Nainggolan : MILANO - Il tecnico dell' Inter , Luciano Spalletti , ha diramato la lista delle convocazioni in vista del prossimo impegno di campionato, la sfida del Castellani contro l'Empoli. Sono in tutto 22 i ...

Etna - INGV : “Attivate le faglie di Fiandaca-Pennisi - Pernicanca e Ragalna” - rilevato “un campo di deformazione complesso che Interessa l’Intero vulcano” : Nell’ambito delle attività di monitoraggio dell’attività dell’Etna svolte dalla Sezione di Catania – Osservatorio Etneo dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) sono state analizzate le immagini SAR (Satellite Aperture Radar) dei due seguenti passaggi del satellite Sentinel 1 dell’ESA (European Space Agency), facente parte del sistema Copernicus: A) 22 dicembre 2018 h 05:04 GMT B) 28 dicembre 2018 h 05:04 GMT L’INGV ...

Laura Boldrini - la stucchevole lezioncina sugli "stadi violenti" dopo Inter-Napoli : Alè, ci mancava solo la lezioncina di Laura Boldrini sulle violenze prima di Inter-Napoli. Una, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che forse una partita di calcio allo stadio non è mai manco andata a vederla. Ma tant'è: ci sono le feste, le notizie extra-manovra scarseggiano e anche l'ex preside