Inter | Beppe Marotta contro la chiusura degli stadi | “penalizzerebbe i tifosi corretti”

Beppe Sala (sindaco di Milano) : «Mi sono vergognato - l’Inter chieda scusa a Koulibaly» : “Ai prossimi buu, lascerò lo stadio” Il testo dell’intervento del sindaco di Milano Beppe Sala sulla sua pagina facebook. Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che spesso penso a lui, a quando andavamo insieme a San Siro. Ho preso freddo, mi sono agitato, ho esultato per la vittoria ...

Inter-Napoli - scontri tra i tifosi e cori razzisti. Beppe Sala : «Quei 'buu' a Koulibaly sono stati una vergogna. chiedo scusa a nome di ... : «Ieri sera sono andato allo stadio, seguendo quella passione che mi ha trasmesso mio papà, come credo sia per tanti tifosi. E quando vado a gioire e soffrire per i colori del mio cuore confesso che ...

Inter - Luciano Spalletti in bilico. L'indiscrezione su Beppe Marotta : due giganti per la panchina : Adesso all' Inter si rimette tutto in discussione. Arrivato in nerazzurro, il neo-amministratore delegato Beppe Marotta deve affrontare la prima vera crisi stagionale seguita alla eliminazione dalla ...

Inter - nuovo arrivo nella dirigenza nerazzurra : ufficiale la firma di Beppe Marotta [VIDEO] : L’ex dirigente della Juventus ricoprirà l’incarico di amministratore delegato dell’area sport del club nerazzurro L’Inter accoglie Giuseppe Marotta, il club nerazzurro infatti ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex dirigente della Juventus con un tweet pubblicato sul proprio profilo. Ricoprirà la carica di amministratore delegato dell’area sport, come confermato dallo stesso Marotta al sito ufficiale ...

Inter - domani Beppe Marotta diventerà ufficialmente amministratore delegato : Giovedì 13 dicembre sarà il giorno di Beppe Marotta all'Inter . Arriverà domani pomeriggio infatti l'ufficialità dell'ingresso dell'ex dirigente della Juventus nell'organigramma nerazzurro , come ...

L'Inter volta subito pagina : è il giorno della nomina di Beppe Marotta : Giovedì dì 13 dicembre 2018: è il giorno di Beppe Marotta ufficialmente nuovo ad delL'Inter. La conferma da parte di fonti del club nerazzurro, con la riunione del cda prevista domani alle 14 e la ...

L’Intervista di Valerio Scanu a Vieni Da Me tra Sanremo - Beppe Vessicchio e la commozione per suo nipote (video) : Ieri 11 dicembre Valerio Scanu a Vieni Da Me si è raccontato in un’intervista con Caterina Balivo tra la sua esperienza a Sanremo, il rapporto con Beppe Vessicchio e la commozione per suo fratello Marco. Tutti i cassetti da aprire di Valerio Scanu per lo spazio dedicato a “La cassettiera” nel programma di Rai Due condotto da Caterina Balivo, in cui sono stati toccati vari argomenti della sua vita a partire dai suoi cani Miranda, Cassandra, ...

Beppe Vessicchio : "Sanremo non riesce più a scrivere la storia della musica. L'ultima avvisaglia di due Interpreti straordinari nel 2001" : "C'è una data precisa, che è il 2001, quando Giorgia ed Elisa gareggiarono per il primo posto, in cui si è avuta per L'ultima volta avvisaglia di due interpreti straordinari e di brani forti. Da quell'anno in poi faccio una fatica enorme a ricordare brani che abbiano lasciato il segno".Beppe Vessicchio per La Verità ripercorre, tra le altre cose, la sua carriera. In particolare, sottolinea il declino del Festival di ...

Inter - l'annuncio ufficiale di Beppe Marotta forse dopo la gara con il Psv : Manca solo l'ufficialità ma c'è la ormai la certezza che Giuseppe Marotta sarà il nuovo amministratore delegato. Il dirigente ha ufficializzato il suo addio alla Juventus dopo il match contro il Napoli e i nerazzurri hanno approfittato lanciandosi subito su di lui, bruciando la forte concorrenza di Roma, Milan e Napoli. l'annuncio ufficiale sembrava potesse arrivare già in questi giorni, prima di Juventus-Inter, in programma venerdì sera ...

Inter - Zhang caccia la grana - Beppe Marotta col portafogli pieno : ecco il suo ingaggio-record : In questo pezzo intendiamo non uniformarci alla moltitudine di quotidiani, siti, sitarelli e media vari che parlano di Marotta all'Inter e, al contrario, scriveremo d' altro, perché è giunto il ...

Beppe Marotta all'Inter - intesa totale con Zhang. Ufficialità entro il 15 dicembre : Otto stagioni in bianconero, ma queste potrebbero prestissimo rappresentare il passato. Già, Beppe Marotta è ormai pronto a ricominciare, con la speranza di riprendere il discorso laddove lo aveva ...

Inter - nasce la squadra di Beppe Marotta : voci sul colpo clamoroso - arriva il fenomeno : nasce la nuova Inter di Beppe Marotta . E già circolano indiscrezioni in grado di far sognare il popolo nerazzurro. Il mercato del futuro è già in progettazioni e gli obiettivi sono ambiziosi. Tra ...

Beppe Severgnini ospite a Cartabianca con il pass per la Domenica Sportiva : "Parliamo di Inter" : ospite di Cartabianca con un pass per la Domenica Sportiva. E’ successo a Beppe Severgnini, che ha raccontato nel programma di Raitre il curioso episodio che l’ha visto protagonista.Chiamato a discutere di manovra economica assieme a Claudio Borghi, il giornalista del Corriere della Sera ha svelato l’aneddoto esponendo a favor di telecamera il tesserino con cui era entrato poco prima negli studi della Rai.prosegui la letturaBeppe ...

Beppe Severgnini ospite a Cartabianca con il pass per Domenica Sportiva : "Parliamo di Inter" : ospite di Cartabianca con un pass per la Domenica Sportiva. E’ successo a Beppe Severgnini, che ha raccontato nel programma di Raitre il curioso episodio che l’ha visto protagonista.Chiamato a discutere di manovra economica assieme a Claudio Borghi, il giornalista del Corriere della Sera ha svelato l’aneddoto esponendo a favor di telecamera il tesserino con cui era entrato poco prima negli studi della Rai.prosegui la letturaBeppe ...