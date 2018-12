Inps | il governo fa fuori Tito Boeri per decreto | ribaltone pensioni | Di Maio mette le

Le mani del governo sull'Inps Via Boeri - stop timoniere unico : Una scelta del governo Berlusconi, ministro Maurizio Sacconi, volta a snellire i processi decisionali e fare risparmiare l'istituto, sottraendolo il più possibile al controllo della politica. Il ...

Inps - buone nuove dai dati sugli assunti nei primi 10 mesi - 5 per governo - : In 10 mesi 1,69 milioni domande, +6,3%,. Contratti a termine: nel 2017 +27,8%. Boeri: 'il 40% dei lavoratori italiani è sotto i 15.000 euro annui' - Sono arrivati stamani i dati dell'Inps sul mondo ...

Inps - recupero contributi non versati : il governo prepara la sanatoria : Ad ogni modo, in questa maniera si possono sommare gli anni degli studi universitari a quelli lavorativi, maturando così i requisiti per il ritiro dal mondo del lavoro.

[Il punto] Seimila esodati scrivono a Capo dello Stato - governo e Inps : "Vi siete dimenticati di noi". Già spesi 3 miliardi su 12 per l'... : ... al premier Giuseppe Conte, ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al ministro dell'Economia Giovanni Tria, ed al presidente dell'Inps Tito Boeri. "Gli esodati tuttora rimasti esclusi dalle ...

Quota 100 : Inps e governo fugano gli ultimi dubbi - divieto di cumulo flessibile : Venerdì scorso, un summit tra esecutivo e Inps ha sciolto gli ultimi dubbi relativi alla grande novità pensionistica che entrerà in vigore nel 2019, cioè Quota 100. L’ultima incertezza ancora in campo resta la data di avvio, sulla quale vanno registrate le ultime dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini che ha assicurato tutti sul paventato ritardo nell’entrata in vigore della misura. Secondo il Ministro dell’Interno, il nuovo strumento ...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Q100 nuovo scontro tra Inps e Governo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 20 novembre 2018 vedono proseguire lo scontro a distanza tra Inps e Governo in merito alle uscite anticipate tramite la quota 100. In particolare, il nodo del contendere resta ancora quello delle coperture, stante che secondo le stime tecniche non risulterebbero sufficienti per garantire l'avvio della flessibilità previdenziale promessa dall'esecutivo. Una posizione sulla quale però il Ministero del lavoro ...

Quota 100 : per l'Inps i conti non tornano ma il Governo va avanti - si attende il decreto : Ancora una discussione aperta quella sulla Quota 100 per la quale si attende il decreto che dovrebbe essere emanato entro dicembre. Secondo il presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Tito Boeri, infatti, i conti non tornano, ma il Governo va avanti ed entro Natale il famigerato sistema della Quota 100 potrebbe diventare operativo. Stando a quanto si apprende da Il Corriere della Sera, che riporta le recenti dichiarazioni ...

Boeri (Inps) : «Segnali di maschilismo nella manovra del governo» : Secondo il presidente dell’istituto di previdenza la disparità dell’età pensionabile tra uomini e donne e il mancato rifinanziamento del congedo di paternità sono i segnali di questo atteggiamento