Influenza | oltre 1 | 2 di milioni italiani colpiti | 225 mila in una settimana

Influenza - oltre 1 milioni di italiani colpiti : recordo al Sud e in provincia di Trento : Superata la soglia epidemica, aumentano i casi di Influenza nella Penisola. Secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità nella settimana dal 10 al 16 dicembre si stimano circa 206.000 casi, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.011.000 di italiani colpiti. Il livello di incidenza dei virus Influenzali in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Più colpiti i bambini ...