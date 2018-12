Influenza | colpiti oltre 1 | 2 milioni di italiani

Influenza - oltre 1.2 milioni di italiani colpiti : 225mila in una settimana : Aumentano gli italiani colpiti dall’Influenza, arrivati a circa 1 milione e 230 mila dall’inizio della sorveglianza epidemica con 225 mila casi registrati dal 17 al 23 dicembre. Sono i dati dell’ultimo bollettino della rete di medici sentinella Influnet dell’Istituto superiore di sanità, che segnala nella 51esima settimana del 2018 un livello di incidenza più basso rispetto a quello della scorsa stagione. “Il ...

Influenza - oltre 1 milioni di italiani colpiti : recordo al Sud e in provincia di Trento : Superata la soglia epidemica, aumentano i casi di Influenza nella Penisola. Secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità nella settimana dal 10 al 16 dicembre si stimano circa 206.000 casi, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.011.000 di italiani colpiti. Il livello di incidenza dei virus Influenzali in Italia è pari a 3,4 casi per mille assistiti. Più colpiti i bambini ...

Influenza : casi in aumento - 373mila italiani colpiti : Aumentano i casi di sindrome Influenzale: secondo l’ultimo bollettino della rete Influnet, nella settimana dal 12 al 18 novembre sono stati circa 112.000 gli italiani colpiti dai virus, per un totale dall’inizio della sorveglianza di circa 373.000 casi. L’attività dei virus Influenzali – riporta l’Istituto superiore di sanità – è ancora ai livelli di base: il valore dell’incidenza totale è pari a 1,86 ...

Influenza 2018/2019 : 283mila italiani già colpiti : L‘Influenza continua la sua corsa: nell’ultima settimana sono 103mila i nuovi casi stimati, per un totale di 283mila italiani già colpiti dal ‘male di stagione‘, anche se l’attività dei virus è ancora al livello di base ed il picco e’ atteso per dicembre. Questo il quadro dell’ultimo bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanità. Nell’ultima settimana, l’incidenza totale ...

Influenza 2018 - già 185 mila gli italiani colpiti : Comincia a diffondersi l’Influenza stagionale favorita dal calo generalizzato delle temperature. Secondo quanto riporta l’Istituto Superiore di Sanità, attraverso InfluNet, la rete di sorveglianza dell’Influenza, sono già 185 mila i casi in Italia. Solo nell’ultima settimana sono stati 67 mila gli italiani messi ko da febbre e dolori articolari. Il rapporto segnala un’incidenza di 1,11 casi per mille assistiti, ...

Influenza - 185mila italiani colpiti : 67mila solo nell'ultima settimana : L'Influenza accelera la sua corsa: sono stati 67mila infatti i nuovi casi registrati in Italia nell'ultima settimana. Lo evidenzia il secondo bollettino settimanale della sorveglianza...

Influenza 2018 - già 185mila gli italiani colpiti : L' Influenza stagionale inizia a diffondersi. Secondo quanto riporta il sito InfluNet,dell'Istituto Superiore di Sanità sono già 185mila gli italiani messi ko da febbre e dolori articolari, 67mila ...

Influenza : già 185mila italiani colpiti - 67mila in una settimana : Sono già 185mila gli italiani colpiti dall’Influenza, tra febbre e dolori articolari (67mila solo nell’ultima settimana): lo riporta il rapporto InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, che segnala un’incidenza di 1,11 casi per mille assistiti, considerata ancora a livello di base. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 2,00 casi per mille assistiti, tra i 5-14 anni scende a 0,85, mentre nella fascia ...

Influenza - segnalati i primi 125mila casi : più colpiti i bambini : Sono stati finora 125mila i casi di Influenza stagionale registrati in Italia, 71.000 solo nella scorsa settimana. E a fare 'da traino' sono i bimbi molto piccoli, sotto i 4 anni. È quanto emerge dal ...

Influenza : non è ancora arrivata ma 200mila italiani sono stati colpiti da virus simili : Non si può parlare ancora di Influenza, ma in questi ultimi giorni l'abbassamento delle temperature indotto dall'arrivo del maltempo in molte delle nostre regioni, senza dubbio ha favorito la circolazione di virus simili a quelli che sono causa dell'Influenza vera e propria. In particolare stando alle stime, sarebbero già circa 200mila gli italiani costretti a letto con i sintomi tipici dell'Influenza, ovvero mal di gola, tosse, febbre e ...