Il tg albanese diventa “hot” | conduttrici indossano solo una giacca La rete | “Vogliamo

(Di sabato 29 dicembre 2018) In Albania in telegiornale è hot. E non perché le temperature in studio siano particolarmente calde ma per via delleche, come riporta Il Messaggero, leggono il tg nude. O meglio, con giacche colorate e sotto niente. Secondo la tv privata che ha messo in scena questo siparietto “lo spettatore ha bisogno di ricevere notizie con le presentatrici senza vestiti per mettere a nudo la notizia“. Ziarrtrasmette, così si chiama il canale televisivo, trasmette il telegiornale con quella che i dirigenti dellahanno definito una grande “attenzione alla verità” perché “in Albania le notizie vengono manipolate da funzionari politici e allora lo spettatore ha bisogno di un canale che offra la notizia così com’è, cioè nuda”. Si tratterebbe, insomma, di una provocazione. Secondo il canale gli spettatori sarebbero in aumento. Tre le annunciatrici sono ...