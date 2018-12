Il Segreto | anticipazioni puntate prossima settimana | la lettera

Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 4 Gennaio 2019 : dov’è Francisca : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Raimundo continua a cercare Francisca La prossima settimana sarà ricca di sorprese per il pubblico de Il Segreto. A Puente Viejo ne vedremo delle belle. Partiamo da ciò che accade a La Villa della Montenegro. La padrona di casa non fa ancora rientro in paese e Raimundo non riesce a […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dall’1 al 4 Gennaio 2019: dov’è Francisca proviene da Gossip e ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di martedì 1° gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 1° gennaio 2019 (su Rete 4): Elsa appare vicina alla libertà, ma l'impresa si rivela più pericolosa del previsto: le lenzuola che lei ha annodato per calarsi si strappano all'improvviso e così la ragazza precipita nel vuoto… Severo e Irene sono pronti per sposarsi… Un tentativo di seduzione fa sì che Julieta ribadisca a Prudencio che tra loro non potrà esserci nulla, a parte la

Anticipazioni Il Segreto dall'1 al 4 gennaio : Isaac non riesce a dimenticare Elsa : Continuerà anche nel 2019 la programmazione de "Il Segreto", soap opera ambientata nell'immaginario paesino di Puente Viejo. Le Anticipazioni relative agli episodi che andranno in onda da martedì 1 a venerdì 4 gennaio si soffermano sul tentativo di Fernando Mesia di convincere Julieta che Prudencio non è un buon marito, e sull'incapacità di Isaac di liberarsi dal pensiero di Elsa, un atteggiamento che causerà qualche incomprensione di troppo con ...

Il Segreto - l’incidente di Elsa : anticipazioni trame dall’1 al 4 gennaio : Anno nuovo intrighi nuovi a Il Segreto. La soap spagnola non abbandona i telespettatori nemmeno dei giorni di festa e inaugura il 2019 con puntate nuove di zecca. Martedì 1 gennaio appuntamento su Rete 4 in prima serata, mentre dal 2 al 4 gennaio bisogna sintonizzarsi su Canale 5 alle 15.40. Ecco le anticipazioni. Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Isaac accusa Elsa di aver ucciso suo figlio : Antolina abortisce e Isaac ritiene che la sola responsabile sia Elsa. Tutti hanno infatti visto la Laguna spingere Antolina nel burrone.

Anticipazioni Il Segreto : Severo Santacuz e Carmelo commettono un omicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera che la sera di Capodanno andrà regolarmente in onda su Rete 4. Nei prossimi episodi italiani che verranno trasmessi a gennaio, i fan dello sceneggiato assisteranno ad un nuovo omicidio. I protagonisti saranno Severo e il suo caro amico Carmelo, che decideranno di togliere la vita allo stalker di Adela. Da qualche giorno i telespettatori di Canale 5 hanno visto la maestra in momenti ...

Il Segreto anticipazioni 28 dicembre 2018 : Fernando rovinerà le nozze di Severo e Irene : Il Mesia ha un piano: seminerà il panico al matrimonio di Severo con la scusa di agire per legittima difesa.

Il Segreto anticipazioni : FERNANDO uccide FULGENCIO : Nei prossimi mesi, a Il Segreto, terminerà la storyline legata alla scomparsa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la dark lady è stata rapita dal cugino FULGENCIO (Juli Cantò), desideroso di vendicarsi di lei sia per averlo rinchiuso in manicomio e sia per averlo incolpato a suo tempo dell'omicidio della moglie Bernarda (Mercedes Leon). Bisognerà così fare attenzione ai numerosi colpi di

Il Segreto/ Anticipazioni puntata 28 dicembre : la vendetta di Julieta e il perfido piano di Fernando : Il Segreto, Anticipazioni puntata 28 dicembre: Fernando rovina le nozze di Severo e Irene mentre Julieta cerca la vendetta per Saul.

Anticipazioni Il Segreto : Prudencio scopre che suo fratello Saul è vivo : Nelle puntate italiane attuali dello sceneggiato "Il Segreto" trasmesse in Italia, il pubblico sta facendo a meno di due personaggi. Si tratta di Francisca Montenegro e di Saul Ortega, scomparsi anche se per differenti motivi. La dark lady ha abbandonato la sua villa senza dare nessuna spiegazione al marito dopo aver ricevuto una lettera, invece il grande amore di Julieta Uriarte è stato considerato morto dopo essere stato colpito da uno sparo

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 28 dicembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 28 dicembre 2018: Fernando Mesia (Carlos Serrano) svela il suo piano su come rovinare il matrimonio di Severo (Chico Garcia)… Pe sabotare le nozze di Severo, Fernando intende provocarlo per aver poi la scusa di agire contro di lui per legittima difesa… Julieta (Claudia Galan) è sempre più intenzionata a vendicare la morte di Saul (Ruben Bernal), ma per farlo accetta l'aiuto offerto

Il Segreto anticipazioni 27 dicembre 2018 : Isaac si confida con l'amico Matias : Sicuro di trovare l'appoggio dell'amico, il Guerrero racconta a Matias di aver passato la notte con Antolina e di aver paura di averla ferita.

Il Segreto anticipazioni : SAUL svela a PRUDENCIO di essere vivo e… : La presunta morte di SAUL Ortega (Ruben Bernal) sta caratterizzando le attuali puntate italiane de Il Segreto: nel disperato tentativo di allontanare i sospetti da sé, PRUDENCIO (Josè Milan) ha infatti rigettato ogni colpa dell'assassinio su Fernando Mesia (Carlos Serrano), sottolineando che quest'ultimo potrebbe avere agito per ordine di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Julieta Uriarte (Claudia Galan) dunque, per via del