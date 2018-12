Il razzismo e l’Italia | non guardate solo allo stadio

vanityfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) Autobus, un lunedì pomeriggio qualunque in una città spesso considerata come fra le più accoglienti d’Italia. Una signora straniera chiede aiuto per fare il biglietto. Ha la somma giusta, ma la macchinetta prendealcuni tagli di monete e deve cambiare le sue. Si girano tutti dall’altra parte, tranne una persona, tenendo stretta la borsa. La signora ha il velo.Stessa città, ma di sabato pomeriggio sul bus affollato. In questo caso è una signora italiana a parlare e a dire che l’immigrata con la bimba in carrozzina in autobus il sabato non ci dovrebbe andare perché non c’è spazio. Il luogo non cambia e fuori dalla scuola i genitori, non tutti, dicono che non hanno nulla in più, fra quaderni e matite, da dare a una bimba che viene da una famiglia, non considerata italiana, di sicuro in difficoltà.Sonoalcuni episodi a cui ha assistito chi scrive. Qualcuno li potrebbe ...