Il presidente Mattarella premia 33 cittadini per atti di eroismo

Treno Rapido 904 - 34 anni fa la "Strage di Natale" : il ricordo del presidente Mattarella : Il 23 dicembre del 1984 alle 19.08 a San Benedetto Val di Sambro esplode una bomba sul Treno Rapido 904 . LA STRAGE DI NATALE - Presso la Grande galleria dell'Appennino subito dopo la stazione di ...

La salma di Megalizzi arrivata in Italia - ad accoglierla il presidente Mattarella : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto all aeroporto di Ciampino la salma del reporter ventinovenne Antonio Megalizzi , il nostro connazionale che tra le cinque vittime della ...

presidente Mattarella accoglie corpo Megalizzi a Ciampino : Roma – “Aeroporto Militare di Ciampino, il Presidente Mattarella accoglie la salma di Antonio Megalizzi”. Cosi’ sull’account twitter del Quirinale. L'articolo Presidente Mattarella accoglie corpo Megalizzi a Ciampino proviene da RomaDailyNews.

Antonio Megalizzi torna in Italia : ad accogliere la salma anche il presidente Mattarella : È previsto nelle prossime ore il rientro in Italia della salma di Antonio Megalizzi, il ragazzo Italiano ucciso dopo essere stato ferito nell'attentato al mercatino di Natale di Strasburgo: ad accoglierlo all'aeroporto di Ciampino anche Sergio Mattarella. Giovedì i funerali a Trento. Intanto in Francia è stata arrestata una terza persona collegata alla strage: si tratta di un parente di Cherif Chekatt.Continua a leggere

Cesare Battisti : mandato d'arresto ed estradizione/ Mattarella scrive al presidente brasiliano 'Grazie' : Cesare Battisti, Brasile firma estradizione dopo ordine di arresto ma l'ex terrorista è latitante: "È sparito da ieri". Le ultime notizie

Enzo Miccio alla Scala : 'Due minuti di applausi al presidente Mattarella? Mai successo' : 'Non è mai accaduto che ci fossero due minuti e mezzo di applausi a un presidente: facciamoci due conti'. Enzo Miccio, il wedding planner più conosciuto d'Italia commenta con queste parole l'ovazione ...

Mattarella a riapertura chiesa Anime Sante - migliaia di bimbi accolgono il presidente : L'Aquila - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato all'Aquila, per la riapertura, a quasi 10 anni dal sisma del 6 aprile del 2009, della chiesa delle Anime Sante. Ad accogliere il presidente della Repubblica una piazza piena di bambini nati nel 2009, con i palloncini nero verdi, colori della città, ma anche del dolore e della speranza. Subito dopo il presidente ha visitato l'interno della chiesa restaurato ...

Visita di Mattarella a L'Aquila - Il presidente sarà accolto da 800 bambini nati nell'anno del sisma : L'Aquila - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita all’Aquila il prossimo 6 dicembre, a quatto mesi dal decennale del sisma, per presenziare la Festa della Rinascita, promossa in occasione della solenne riapertura al culto della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, gravemente danneggiata nel terremoto del 6 aprile 2009, sarà nel capoluogo abruzzese a partire dalle ore 10,30, insieme ad alti rappresentanti del ...

Il presidente Mattarella promulga il testo del Decreto sicurezza : Questi interventi faranno ripartire l'economia, questo deve essere chiaro all'Unione europea e ai cittadini italiani. Se non si chiede al governo di tradire gli italiani, possiamo portare avanti ...

Il presidente Mattarella sarà a L'Aquila per cerimonia riapertura chiesa del Suffragio : L'Aquila - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tornerà a far visita all’Aquila il 6 dicembre prossimo in occasione della cerimonia di riapertura della chiesa di Santa Maria del Suffragio. L'annuncio arriva dal sindaco Biondi dopo la telefonata di conferma avuta dagli uffici del Quirinale. leggi tutto

L’appello della studentessa a Mattarella : “presidente - non firmi il decreto sicurezza” : Durante l'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2018 dell'Università di Torino al Teatro Carignano, era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. All'incontro è intervenuta la presidentessa del Consiglio degli studenti, che ha chiesto a Mattarella di "non firmare il decreto sicurezza e immigrazione".Continua a leggere

Il presidente Mattarella a Merano oggi festeggia i 150 anni di Athesia : Athesia oggi è un colosso da 250 milioni di giro d'affari consolidato, specializzato nell'editoria ma presente anche in altri rami dell'economia sudtirolese, trentina e nei Paesi vicini. Il bilancio ...

Open Fiber vola in Svezia col presidente Mattarella : ... "la collaborazione tra i nostri Paesi si sviluppi ulteriormente nel settore dell'avanzamento tecnologico, dell'applicazione avanzata delle nuove risorse che la scienza consente anche all'attività ...