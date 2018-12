Il nome segreto di Roma

romadailynews

(Di sabato 29 dicembre 2018) Per gli antichi “il” era qualcosa di molto importante, esso designava il destino di una persona: “n” appunto dicevano i latini; ma anche altre popolazioni erano della stessa opinione se si pensa ai testi egizi oppure anche alla Bibbia.Per gli egizi Ilnon era una semplice assegnazione, infatti, secondo la credenza attraverso la sua conoscenza si poteva magicamente dominare la persona che portava quelMotivo per cui, quando si voleva annientare una persona, si sopprimeva il suomartellandolo via dalle iscrizioni.Questo maleficio era previsto sia per gli esseri viventi sia per i defunti. Infatti,ilrappresenta l’autentica personalità della persona e, in certo senso, il suo destino o programma di vita.Tanto più se consideriamo che, soprattutto presso le culture antiche, conoscere ildi qualcuno o qualcosa significa in certa misura ...