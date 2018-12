Il Natale | il nuovo amore per gli ebrei israeliani

Paola Egonu di nuovo single : la rottura con Kasia Skorupa prima di Natale : La pallavolista Paola Egonu è di nuovo single. Secondo le indiscrezioni riportate da SportMediaset la separazione dalla collega Kasia Skorupa è avvenuta poco prima di Natale. La differenza d’età tra la schiacciatrice opposta ventenne con genitori nigeriani e la 34enne palleggiatrice polacca sembra essere il principale motivo dell’addio. Egonu e Skorupa erano legate sentimentalmente da circa un anno dopo aver trascorso un’intera stagione da ...

Claudia Gerini e Federico Zampaglione : di nuovo insieme a Natale : Claudia Gerini e Federico Zampaglione: insieme durante le festività natalizie Natale in famiglia per l’attrice Claudia Gerini, che ha trascorso questi giorni di festa con l’ex compagno Federico Zampaglione. Con il leader dei Tiromancino, nonché padre della sua seconda bambina Linda, la relazione è terminata nel 2016. Ma fin da subito, appena dopo la rottura, […] L'articolo Claudia Gerini e Federico Zampaglione: di nuovo insieme ...

I regali sotto l’albero - le bombe di Natale : nuovo attaccante per Bologna e Lazio - colpi di Samp - Parma e Genoa [NOMI e DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato, una finestra che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi per la seconda parte di stagione. L’intenzione è quella di anticipare i tempi ed alcune trattative sono state avviate, ecco i regali sotto l’albero. Si avvicina sempre di più lo scambio tra Milan e Chelsea che riguarda Higuain e Morata, nelle ultime ore anche il benestare della ...

Dal Brachetto al nuovo Rosé il Natale targato Aqui è Docg : Roma, 24 dic. (Labitalia) - "Sicuramente il Brachetto d'Aqui è un vino per le feste e per questo [...]

RAGE 2 festeggia il Natale con il nuovo trailer "12 Days of Ragemas" : Il Natale è quasi arrivato e molte aziende hanno scelto di festeggiare in diversi modi la ricorrenza, alcuni giochi hanno ricevuto aggiornamenti a tema, mentre Bethesda ha deciso di utilizzare lo spirito natalizio per promuovere il suo RAGE 2, pubblicando un divertente trailer.Come riporta Gamerant, il nuovo trailer, intitolato "12 Days of RAGEmas", è stato realizzato utilizzando una compilation di gameplay di RAGE 2. Il filmato è incentrato ...

Le feste di dicembre nel mondo : finalmente Natale! Ecco il nuovo doodle di Google per il 24 Dicembre : “finalmente Natale!“: anche oggi 24 Dicembre Google dedica un doodle alle Festività 2018, ed in particolare celebra “Le feste di Dicembre nel mondo“. “Durante questo periodo, le persone in tutto il mondo si riuniscono per condividere risate, luce, e festeggiamenti – tutti accompagnati dalle canzoni della stagione. In qualunque modo decidiate di festeggiare questa allegra stagione, non vi auguriamo altro che ...

Google - il nuovo doodle : un viaggio tra le feste di dicembre nel mondo - oltre il Natale : Non c'è solo il Natale. Questo è il messaggio che trasmette il doodle di Google lanciato il 23 dicembre. Nel mese di dicembre le ricorrenze importanti nel mondo sono parecchie e si svolgono nel mese in cu la cristianità celebra idealmente la nascita di Gesù. Da parte del motore di ricerca più noto ed utilizzato della rete, dunque, viene offerto un viaggio virtuale alla scoperta di queste celebrazioni. </i...Continua a leggere

Giappone - Ghosn resterà in carcere a Natale : nuovo provvedimento : Roma, 23 dic., askanews, - Il presidente di Renault ed ex numero uno dell'alleanza Renault-Nissan Carlos Ghosn passerà Natale dietro le sbarre. La giustizia Giapponese ha infatti deciso di prolungare ...

DILETTA LEOTTA - SENO NUOVO PER Natale/ Incidente sexy per la conduttrice : colpa del microfono... : DILETTA LEOTTA si è rifatta il SENO per NATALE: secondo Corona Magazine, il compagno Matteo Mammì sarebbe in cerca di lavoro.

Raffaella Carrà pubblica Merry Christmas Everyone - il nuovo singolo da Ogni Volta che è Natale (testo e audio) : Merry Christmas Everyone fa parte della raccolta di canzoni del Natale di Raffaella Carrà "Ogni Volta che è Natale", con una tracklist ricca di cover - da Jingle Bell Rock di Bing Crosby a Happy Xmas (War is over) di John Lennon - e un inedito, Chi l'ha detto, scritto da Daniele Magro e pubblicato il 23 novembre. Merry Christmas Everyone è un brano del 1985 scritto da Bob Heattles e inciso da Shakin' Stevens, di cui Raffaella Carrà propone ...

Banksy - il nuovo graffito per Natale/ Video : il bambino si diverte con la cenere che diventa neve : Banksy realizza un nuovo graffito a pochi giorni dal Natale: il bambino che gioca con la neve nasconde un triste messaggio sulla nostro realtà, Video.

Banksy provoca di nuovo per il Natale : il bambino si diverte coi fiocchi di neve - ma il graffito nasconde la realtà : L’artista e writer inglese ha colpito ancora. Dopo la tela che si è (parzialmente) autodistrutta e l’asta per una sua opera originale vincolata dalle donazioni da due euro per i migranti, Banksy ha realizzato un murale su un muro di una città del Galles che rappresenta, all’apparenza, un bambino che gioca e si diverte sotto i fiocchi di neve. La verità, tuttavia, è un’altra ed è svelata in un video dallo stesso ...