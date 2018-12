Il mondo della musica piange Gimbel | autore di Killing Me Softly

Saluzzo : le "ricette della nonna" su un libro impermeabile per tutte le cucine del mondo : "Una realtà che può parere un po' assopita quella in cui capitiamo. Inavvertitamente, però, qualcosa la scuote da sotto la superficie ogni tanto, in una comunissima giornata lavorativa di novembre ...

Il mondo della pallavolo si stringe intorno a Miriam Sylla : Tutto il mondo della pallavolo, addetti ai lavori e tifosi, si stringe intorno a Miriam Sylla e porge le più sentite condoglianze per la scomparsa, dopo una lunga malattia, della mamma della giocatrice della ...

Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio - quarta prova della Coppa del mondo di sci : Lo sciatore altoatesino Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, in Valtellina, quarta prova della Coppa del Mondo di sci maschile. Dietro di lui si è piazzato un altro italiano, Christof Innerhofer, mentre lo svizzero Beat Feuz — campione in carica

Festa della mamma : le origini e il significato in Italia e nel mondo : La Festa della mamma viene festeggiata non solo in Italia, ma anche in altre parti del mondo. E' un giorno davvero importante che serve a celebrare una delle persone più importante della nostra esistenza. Scopriamo le origini e come veniva celebrata la figura materna. Le origini della ...

Sci alpino - Coppa del mondo Bormio 2018 : una discesa libera senza un vero favorito - chi sarà il padrone della Stelvio? : Dopo il break dovuto alle festività natalizie, torna la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, con l’ultimo appuntamento prima di Capodanno, ovvero la due-giorno di Bormio. Sulle neve della Valtellina, infatti, andranno in scena una discesa libera (domani alle ore 11.30) ed un supergigante (venerdì alle 11.45), con gli uomini-jet pronti a darsi battaglia sulla Stelvio, una pista con punti tecnici e selettivi e altri nei quali si toccano ...

Sci alpino - sei i gigantisi di Coppa del mondo al lavoro sul Tonale in vista della gara di Adelboden : La squadra maschile di gigante si allena sul Tonale, quattro giorni di lavoro in vista di Adelboden Saranno in sei i gigantisti della squadra maschile di Coppa del Mondo a riprendere la preparazione a Ponte di Legno, sul Tonale, dopo la pausa natalizia. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato gli atleti per il periodo che va da mercoledì 27 a domenica 30 dicembre: si tratta di Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Giulio Bosca, ...

Ragazzo 20enne soffre della malattia più dolorosa del mondo : «Sentivo lame di ghiaccio trafiggermi il viso». Poi il miracolo : A un Ragazzo di 20 anni è stata diagnosticata la malattia più dolorosa del mond o. Si tratta della nevralgia del trigemino, un disordine neuropatico che si manifesta con violente crisi dolorose nelle ...

Sci alpino – Coppa del mondo - oggi la prima prova della discesa di Bormio : La Stelvio è pronta per le gare di fine anno: alle 11.30 il via alla prima prova della discesa. Dieci italiani al via: selezione fra Cazzaniga, Paini e Prast Prenderà il via alle 11.30 il week-end di Coppa del Mondo di Bormio, che quest’anno presenta la novità del superG, dopo la classica discesa del 28 dicembre. La pista Stelvio si presenta difficile e ghiacciata, pane per gli atleti con maggiore capacità di tenere la velocità ...

Sci alpino - Coppa del mondo 2019 : Giuliano Razzoli “A Campiglio una delle emozioni più belle della carriera - ma la salita è ancora lunga” : Giuliano Razzoli è stato uno dei grandi protagonisti dello slalom di Madonna di Campiglio. Un rientro da favola per il nativo di Castelnuovo Monti, che con il pettorale numero 69 ha chiuso al quinto posto. Una gara incredibile e il reggiano racconta alla Gazzetta dello Sport come ha vissuto questo suo ennesimo rientro nel Circo Bianco “Si vive ancora meglio, perchè hai già vissuto tanto, hai tanta esperienza e sai vivere le cose in maniera ...

Sci alpino - Coppa del mondo Semmering 2018 : programma - orari e tv. Il calendario della settimana : Dopo la pausa per il Natale, la Coppa del Mondo femminile di sci alpino ritorna con le ultime due gare del 2018. A Semmering sono in programma un gigante ed uno slalom. La favorita è senza dubbio Mikaela Shiffrin, che va a caccia di un record: diventare la prima di sempre come numero di vittorie in un anno solare. Attualmente l’americana è ferma a 14 a pari merito con Marcel Hirscher, che non avrà più gare a sua disposizione. In gigante ...

Eutelsat - la Messa della Notte di Natale in mondovisione su Rai 4K via TivùSat : Verrà diffusa in mondovisione la Messa della Notte di Natale celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, uno dei momenti liturgici più attesi dell’anno. Con l’obiettivo di agevolare la condivisione della cerimonia a livello planetario attraverso i media, le istituzioni comunicative del Vaticano hanno approntato un assetto capace di rispondere anche alle più moderne sfide tecnologiche senza ...

Le feste di dicembre nel mondo e in Italia : significato - simboli e tradizione della Vigilia di Natale - 24 Dicembre : La Vigilia di Natale, il giorno che precede il Natale, una delle principali festività del mondo cristiano: cade il 24 Dicembre (per le Chiese che continuano ad adottare il Calendario Giuliano, a causa dello sfasamento dello stesso rispetto al Calendario Gregoriano, la Vigilia di Natale si celebra 13 giorni dopo, il 6 gennaio). Il giorno della Vigilia di Natale ha una forte valenza simbolica in quanto si celebra la nascita di Gesù, in una grotta ...

Biathlon - le pagelle della tappa di Coppa del mondo di Nove Mesto : Dorothea Wierer al top - in calo la squadra maschile : Si è conclusa a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: ottimi i risultati in campo femminile, con Dorothea Wierer che ha allungato in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e Lisa Vittozzi che ha conservato la terza posizione, pochi sussulti in campo maschile, dove è da salvare soltanto la rimonta di Lukas Hofer nell’inseguimento. Andiamo a scoprire le pagelle della squadra ...