Il Milan scaccia i fantasmi ma quanta fatica contro la Spal | Higuain torna protagonista e ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milan o scaccia la crisi e i fantasmi. Blitz in Grecia - Panathinaikos sconfitto! : L’Olimpia Milano sbanca Atene per la seconda volta in stagione. Questa volta l’Armani Exchange espugna OAKA, casa del Panathinaikos , vincendo per 86-83 nella quattordicesima giornata dell’ Eurolega . Un successo che scaccia la crisi dopo le cinque sconfitte consecutive e che soprattutto rilancia le ambizioni playoff della formazione di Simone Pianigiani. Milano ha avuto anche quindici punti di vantaggio, prima di subire la ...

Romagnoli scaccia le streghe - il Milan si prende la zona Champions : per Gattuso però c’è tanto da lavorare : Un Milan al limite della decenza batte il Genoa e aggancia la Lazio al quarto posto, solo nel recupero Romagnoli risolve una partita complicatissima Una squadra contratta, con poca personalità e in balia di un avversario tutt’altro che irresistibile. Il Milan vede le streghe ma poi le scaccia nella notte di Halloween, portando a casa tre punti fondamentali che permettono alla formazione di Gattuso di agganciare la zona Champions , ...

Milan - la vittoria di ieri non scaccia i fantasmi : lacune evidenti alle quali Gattuso non trova soluzioni : Milan vittorioso e lacunoso nella serata di ieri contro la Sampdoria, la squadra rossonera ha messo in mostra tanti problemi nel nuovo 4-4-2 disegnato da Gattuso Il Milan ha vinto sì ieri contro la Sampdoria per 3-2, ma guardando attentamente la gara (non gli highlights), si può notare chiaramente che le difficoltà rossonere non sono certamente cessate. La squadra di Gattuso si è affidata ancora una volta al talento dei singoli. Suso ed ...