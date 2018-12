' Il latte dei sogni' | i racconti onirici e surrealisti di Leonora Carrington

Mal di gola - raffreddore? latte e rum è uno dei rimedi più potenti - anche nella versione per chi è intollerante al lattosio : Mal di gola e raffreddore sono tra i malanni di stagione che, maggiormente, trovano soluzione e potenziali cure nei cosiddetti rimedi della nonna. Per gli adulti, un vero e proprio toccasana molto valido e il grog Latte e rum. Raffreddore, influenza, tosse, mal di gola abbattano le nostre difese immunitarie e ci ritroviamo privi di energie e costretti a letto. Ma se stroncare il raffreddore o l’influenza alle prime avvisaglie non è sempre ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : bere latte è innaturale? : “Le sbufale” è una rubrica di approfondimento dedicata alle fake news in campo alimentare, cosmetico e medico, analizzate dal punto di vista scientifico. Per essere consumatori consapevoli è importante imparare a riconoscere le bufale e il modo in cui vengono sfruttate dal marketing (ad esempio attraverso la diffusione dei prodotti “senza”, come vedremo soprattutto nel campo della cosmetica). Queste disinformazioni registrano un ampio seguito ...

latte d’asina per i neonati prematuri - “un fortificatore ideale per la nutrizione dei bimbi pretermine in terapia intensiva” : Il Latte umano è il nostro primo alimento, anche per i prematuri che in Italia sono più del 6% di tutti i nati: oltre 30.000 l’anno, di cui 5.000 sotto i 1.500 grammi di peso. Tuttavia, dati i particolari fabbisogni nutrizionali, questo alimento deve essere fortificato con nutrienti, soprattutto proteine da Latte vaccino, spesso mal tollerati dal fragile intestino dei bimbi nati pre-termine, ai quali causa vomito e distensioni addominali. Una ...