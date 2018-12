Il governo sta studiando un provvedimento per bloccare gli aumenti dei pedaggi

Pedaggi autostradali - si va verso lo stop ai rincari : governo ottimista : Si respira aria di ottimismo al Mit per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale. In particolare, il blocco riguarderà anche Aspi e ...

Rai - The Voice of Italy costerà 1 milione di euro a puntata : il governo come spiega questa roba? : Altro che tagli alla Rai. Nei corridoi di Viale Mazzini, riporta Dagospia, circolano voci assai peculiari sulla prossima edizione di The Voice of Italy. Voci che smentiscono in toto i tagli del governo gialloverde. Il progetto, secondo Dago, costerebbe alle casse della tv pubblica oltre un milione d

Manovra - Pd in piazza contro il governo : 'Affama i poveri e calpesta la democrazia'. Oggi il voto di fiducia : 'Hanno penalizzato il mondo del lavoro, del volontariato e creato una frattura con l'Europa. Tutto questo si chiama regresso. Non è cambiamento. Il Pd deve spiegare questo con una presenza costante ...

Terremoto Catania : “governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza primo passo per tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...

PD manifesta contro il governo : “Manovra è contro il popolo - tasse aumentate per tutti” : Nel giorno in cui la Camera si troverà a votare la questione di fiducia posta sulla legge di bilancio, il Partito Democratico scende in piazza per una manifestazione all'esterno di Montecitorio. E il 12 gennaio previste manifestazioni in tutta Italia contro quella che viene definita una "manovra contro il popolo".Continua a leggere

Università e ricerca : gli studenti contestano i tagli - il governo parla di accantonamenti. Fondi sacrificati per l'accordo con Europa : ... da un lato, non ha eliminato la figura dello studente idoneo non beneficiario di borsa di studio e, dall'altro, non ha previsto "una politica di assunzione e stabilizzazione di personale docente che ...

Il governo è costato alla Borsa 100 miliardi di euro in 6 mesi : Il tesoretto accumulato in appena quattro mesi viene dilapidato dalle vendite innescate subito dalla laboriosa gestazione dell'esecutivo con il pasticcio sulla nomina di Paolo Savona all'Economia, ...

Sisma Catania : il governo stanzia 10 milioni e dichiara lo stato d'emergenza : "Avevamo promesso che in Consiglio dei ministri avremmo varato lo stato di emergenza e così è stato. Sono stati stanziati i primi dieci milioni di euro per l'emergenza". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook, insieme al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo aver ricordato di aver visitato i luoghi colpiti dall'eruzione dell'Etna nella zona del catanese. ...

Sisma Catania - 10 milioni per 9 comuni colpiti - Conte : “Dal governo risposta immediata” : Il Consiglio dei ministri di questa sera ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi per i 9 comuni colpiti dal Sisma di Santo Stefano. Il presidente del Consiglio: "Il governo ha dato risposta immediata per Catania: stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto".Continua a leggere

Dalla manovra al rimpasto di governo - la conferenza stampa di Conte : Abbiamo un debito che incute un certo timore, ma è sotto controllo e non così spaventoso, siamo la settima economia del mondo e abbiamo un forte risparmio privato». Le pensioni e Molière «Non abbiamo ...

Etna - Conte : da governo arrivata risposta immediata e concreta : Roma, 28 dic., askanews, - 'Il governo ha dato risposta immediata per #Catania: deliberato in Consiglio dei ministri lo stato di emergenza e stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. ...

Il governo dichiara lo stato di emergenza per nove Comuni catanesi colpiti dal sisma. Stanziati subito dieci milioni : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per 12 mesi, in seguito al terremoto che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. Per l'avvio delle prime attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite sono stati Stanziati 10 milioni di euro, "a ...

La stangata del governo : 13 miliardi di tasse : ... 12,4 miliardi di euro arriveranno, invece, da maggiori tasse alle imprese , 2,4 miliardi, , economia digitale, 1,3 miliardi,, consumatori, 0,6 miliardi,, enti no profit, 0,4 miliardi,, banche e ...

Roma - “governo impugna legge pro-cemento di Regione Lazio”. Esultano i Verdi. A ottobre l’inchiesta del Fatto.it : “Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio sulla semplificazione che prevedeva, come da noi Verdi denunciato, norme illegittime sui parchi del Lazio prevedendo il silenzio assenso nell’approvazione dei piani di assetto e aprendo anche ad una grave deregulation nell’edificazione all’interno delle aree naturali protette”. Così in una nota Angelo Bonelli dei Verdi, che con altri cinque firmatari dello stesso ...