Il calendario arcobaleno dei rugbisti per dire no alle discriminazioni

Rainbow 365 – Colori vs Omofobia - il calendario arcobaleno dei rugbisti italiani per dire no alla discriminazione sessuale in campo : A un passo dal 2019, il divieto di discriminazione sessuale nello sport è ancora un miraggio. I regolamenti delle federazioni sportive non lo prevedono, obbligando di fatto molti giocatori a non rivelare la propria identità sessuale. Ecco allora che a scendere in campo contro l'Omofobia sono gli atleti del rugby italiano: con un calendario, coloratissimo, voluto dal club Zebre Rugby di Parma, da cui arriva metà dei campioni ...