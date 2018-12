Il Bologna perde a Napoli | le ultime sulla panchina di Pippo Inzaghi

sportfair

: Questo sarebbe il grande Napoli che pareggia col Chievo, perde con l'Inter, vince di fortuna con Spal e Bologna? Wo… - Mikypintu1 : Questo sarebbe il grande Napoli che pareggia col Chievo, perde con l'Inter, vince di fortuna con Spal e Bologna? Wo… - MFrattino : 'Faccio più fatica a fare a meno di lui'. Lo aveva detto, Carlo Ancelotti. Koulibaly manca tantissimo, il Napoli se… - MFrattino : 'Faccio più fatica a fare a meno di lui'. Lo aveva detto, Carlo Ancelotti. Koulibaly manca tantissimo, il Napoli se… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) Ildiha perso per 3-2 in casa deldel suo mentore Carletto Ancelotti: latraballa Ladicontinua a traballare, ma oggi asi è visto un grande. La squadra diha infatti giocato la sua miglior partita,ndo 3-2 contro un grande avversario. Ilè parso in crescita, una squadra viva e ricca di voglia di salvarsi. La quota salvezza sembra abbassarsi e le avversarie non stanno correndo più di tanto. Dunque la società potrebbe giungere alla conclusione di dare altro tempo e sopratutto altri calciatori dalla finestra di mercato di gennaio al tecnicoL'articolo Il: lediSPORTFAIR.