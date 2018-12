Il 29 dicembre 1966 Penny Lane dei Beatles prendeva vita dalla penna di Paul McCartney

optimaitalia

(Di sabato 29 dicembre 2018)Sull'idea di scrivere un brano sui luoghi dell'infanzia i principali parolieri dei Fab Four ci erano tornati più volte, ma quella sera del 29deiiniziò a germogliaremente di. Con un testo scritto solo dama attribuito alla coppia Lennon/, il 29quelle parole diventarono musica con una prima session di pianoforte registrata nello stile staccato che già si sente nell'intro.deiera una canzone sull'infanzia della coppia di autori, perché proprio ac'era il capolinea degli autobus e il barbiere presso il qualesi recava col padre, ma era anche il luogo doveincontrava gli amici e John Lennon le ragazze. Il brano venne inciso durante le registrazioni del disco "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" () poco tempo dopo Strawberry fields forever, e per i Fab Four ...