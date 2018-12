I reali inglesi alla messa di Natale e gli altri gossip della settimana

Quanto si guadagna a lavorare per i reali inglesi? : Curatore della collezione di dipinti di Sua MaestàSous ChefAssistente di PalazzoAddetto alla vendita dei bigliettiLavapiattiMeghan o Kate, Kate o Meghan? Ormai non si parla altro che delle due reali «acquisite», di come si vestono e del fatto che siano o meno in conflitto tra loro. Intorno al mondo sfavillante della famiglia Windsor, però, c’è tutto un circondario di aiutanti e collaboratori silenti dei quali non si dice (quasi) mai ...