Huawei.Cina rilascia cittadina canadese : 04.32 Il governo del Canada comunica che un' insegnante canadese detenuta in Cina dall'inizio di questo mese per questioni relative al suo permesso di lavoro è stata rilasciata. Prima della donna, Sarah McIver,erano stati arrestati altri 2 insegnanti canadesi, Kovrig e Spavor, accusati di mettere a rischio la sicurezza nazionale cinese. Le misure restrittive decise dalla Cina nei confronti di cittadini canadesi hanno fatto seguito all'arresto ...

HONOR e Huawei sempre più da record : +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente : HONOR e Huawei continuano a maCinare risultati eccezionali: la prima sempre più forte anche al di fuori della Cina, mentre la seconda batte tutti i record per vendite e ricavi. L'articolo HONOR e Huawei sempre più da record: +150% fuori dalla Cina e +21% nei ricavi rispettivamente proviene da TuttoAndroid.

La Cina gonfia il petto per difendere Huawei e inizia a boicottare Apple : Sono numerose le compagnie cinesi che stanno intervenendo a difesa di Huawei, sovvenzionando gli acquisti e boicottando i prodotti Apple. L'articolo La Cina gonfia il petto per difendere Huawei e inizia a boicottare Apple proviene da TuttoAndroid.

La Cina ha arrestato un altro cittadino canadese (probabilmente per via del caso Huawei) : Un cittadino canadese è stato arrestato in Cina, secondo quanto riportato dal giornale canadese National Post mercoledì, citando fonti del ministero degli Esteri del Canada. Secondo la grandissima parte della stampa internazionale, anche questo arresto – il terzo degli ultimi giorni contro un

Huawei ha un laboratorio di ricerca segreto in Cina : quali tecnologie fantascientifiche celerà al suo interno? : Huawei possiede un laboratorio segreto a Shenzen chiamato "White House"; al suo interno l'azienda sviluppa le tecnologie del futuro, forse anche su commissione del governo cinese. L'articolo Huawei ha un laboratorio di ricerca segreto in Cina: quali tecnologie fantascientifiche celerà al suo interno? proviene da TuttoAndroid.

Cina-Usa tra Lady Huawei e la nuova via della seta digitale : Il mondo diviso in due blocchi Per questo la Cina secondo Lighthizer 'deve modificare, come non ha ancora fatto, in modo sostanziale le sue pratiche legate a trasferimento di tecnologia, proprietà ...

Huawei - rilasciata su cauzione direttrice finanziaria Meng Wanzhou. Trump : “Intervengo se serve in accordi con Cina” : È stata rilasciata su cauzione la direttrice finanziaria e figlia del fondatore di Huawei, Meng Wanzhou, arrestata lo scorso primo dicembre in Canada su richiesta degli Usa, che hanno subito chiesto l’estradizione accusandola di “aver violato le sanzioni contro l’Iran”. La corte canadese ha fissato la cauzione a 10 milioni di dollari canadesi, pari a 7,5 milioni di dollari statunitensi. La manager, però, dovrà rimanere ...

Usa-Cina : Trump apre a soluzione caso Huawei - esulta per acquisti cinesi 'incredibili' di semi di soia : E' sempre presto per dirlo, soprattutto quando si tratta di Stati Uniti e di Cina. Ma le ultime notizie lasciano sperare che prima o poi un accordo per scongiurare l'escalation della guerra ...