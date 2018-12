HovistoMilik | la legge di Kolarov che si conferma

ilnapolista

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di sabato 29 dicembre 2018) Due golsegnare due gol, ere ancora come i tifosi italiani e napoletani vivano immersi nelladi. È una questione di numeri che si aggiornano, per cui Milik ha realizzato dieci gol stagionali in 1160 minuti di gioco. Un calcolo veloce ci dice che Milik segna una rete ogni 116 minuti. In Serie A, questo dato si aggiorna: gli stessi 10 gol per 979 minuti di gioco. 97 minuti per ogni marcatura.che rinnova ladi, con due gol diversi e bellissimi – proprio perché diversi. Pensateci: azione di sfondamento, tiro (di destro) sporco, una rete da attaccante vero, puro, un tempo si chiamavano opportunisti, una definizione che ho sempre odiato, perché sembra una critica più che un complimento. Un centravanti, però, deve saper segnare anche così. Deve segnare anche così.Poi però c’è il grande centravanti, uno status a ...