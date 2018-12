Google Foto e News salutano l’anno con “Best of 2018” e “Year in News”

Google Fotocamera con HDR + e Night Sight sbarca su Razer Phone : Nel corso del 2018 si è allungato l'elenco degli smartPhone che possono vantare un porting di Google Fotocamera e nelle scorse ore si è aggiunto il Razer Phone L'articolo Google Fotocamera con HDR + e Night Sight sbarca su Razer Phone proviene da TuttoAndroid.

problemi con la fotocamera sulle app di terze parti per i Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL? L'aggiornamento alle patch di sicurezza di dicembre 2018 dovrebbe aver risolto tutto secondo quanto testimoniato da alcuni utenti.

Grazie al lavoro di due sviluppatori, è finalmente arrivata la possibilità di usare anche la seconda Fotocamera di Razer Phone 2 e di Motorola Moto X4 con Google Fotocamera

DxOMark recensisce la fotocamera di OnePlus 6T, al quale viene attribuito lo stesso punteggio di Google Pixel 2.

L'emozione di una scalata sul Monte Bianco, oppure quella di un'arrampicata libera sul monte El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite (USA), oppure ancora una gita in gondola a nei canali di Venezia. E tante altre esperienze, oggi sono accessibili grazie al servizio online Google Street View. Esiste da anni, ma la tecnologia evolve, e nella sua ultima mutazione approfitta del nuovo "zainetto" da Trekker che è in grado ...

novità e celebrazioni per vari servizi di Google. Se da una parte si festeggiano i successi raggiunti nel 2018 con Google Fi, dall'altra Google Foto sposta il limite di Foto e video sui Live Albums e Google Lens si gloria del traguardo del miliardo degli oggetti che può riconoscere.

Avete bisogno di ripristinare una Foto da Google Foto ma non sapete quale procedura seguire? Sicuramente vi interesserà la nostra odierna! Nelle prossime righe, infatti, vi spiegheremo nello specifico Come recuperare Foto da Google Foto

anche Honor Play, Huawei Mate 10 e Huawei Mate 10 Pro ricevono un porting di Google Fotocamera con la funzione Night Sight, realizzato da ArnovaG82.

Fotocamera Google fa rivivere LG V20, V30, V35 e G6: scatti incredibili grazie per questi quattro smartphone grazie al porting dell'apk.

cercando il termine "idiota" su Google e cliccando sulle immagini, ecco apparire lui: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti non ha preso bene la questione dei risultati di ricerca del noto motore e così ha chiesto spiegazioni al CEO di Google, Sundar Pichai. Quest'ultimo, davanti ai membri del Congresso, si è ritrovato a spiegare il funzionamento dell'algoritmo, quel meccanismo che ci porta a vedere quello che vediamo e a ...

Le mete per le vacanze più cercate su Google nel 2018. FOTO Come ogni anno il motore di ricerca ha indicato i luoghi turistici più gettonati dagli italiani negli ultimi 12 mesi. Nella top ten primeggia la Sardegna, ma trovano spazio anche altre regioni del nostro Paese e nazioni non distanti dai nostri confini.

A partire dallo scorso 6 dicembre Google Foto ha smesso di offrire spazio di archiviazione gratuito per i formati video che non sono supportati.

Nelle scorse ore il team di Google Allo ha rilasciato un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android, probabilmente uno degli ultimi

Il team di Google Lens ha rilasciato un nuovo aggiornamento di questa app, rendendo ancora più completa l'integrazione con Google Foto