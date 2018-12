Gli ultras violenti e il legno storto dell' umanità

Dopo Gli scontri di Inter - Napoli Gli sconfitti siamo noi ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

Ultras morto - Salvini : “Chiudere stadi e vietare trasferte è la risposta sbaGliata”. Ma Conte : “Sarebbe opportuna pausa” : La chiusura degli stadi e le trasferte vietate sono “la risposta sbagliata” alla violenza negli stadi. Matteo Salvini si scaglia contro la misura più usata dalla giustizia sportiva (e caldeggiata anche dal questore di Milano, Marcello Cardona) per punire gli episodi di razzismo e scontri tra Ultras. Una sanzione usata dal giudice federale anche giovedì dopo gli ululati contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e gli scontri ...

La ricetta di Salvini suGli ultras"Stretta? No - li chiamo al Viminale" : Non inasprimenti legislativi o misure di polizia, bensì il coinvolgimento dei diretti interessati. Salvini: "A inizio anno convocherò al Viminale i responsabili di tifoserie e società" Segui su affaritaliani.it

Violenza neGli stadi - Salvini : "Incontrerò Gli ultras" : "Bisogna essere ancora più severi con chi tira fuori il coltello". Matteo Salvini parla del problema Violenza negli stadi, dopo gli scontri prima della partita tra Inter e Napoli, che hanno portato ...

Scontri Inter-Napoli - le armi usate daGli ultras : anche martelli e asce. FOTO : Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO La polizia si è recata in Via Novara, dove sono stati ritrovati gli oggetti contundenti utilizzati dai sostenitori neroazzurri e partenopei nei tafferugli prima della partita. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Morti per una partita di calcio - le vittime deGli scontri ultras da Paparelli a Belardinelli | Sky TG24 | : Dal tifoso laziale ucciso da un razzo all'Olimpico nel 1979 al 35enne deceduto dopo essere stato investito da un suv fuori da San Siro prima di Inter-Napoli. Nella lista di chi ha perso la vita anche ...

Chi era Daniele Belardinelli - l’ultras morto dopo Inter-Napoli : dallo schiaffo a SoGliano alla passione per la scherma : Daniele Belardinelli, cuore diviso fra Inter e Varese, un passato da ultras, la passione per la scherma e l’amore per i suoi due bambini: ecco chi era il tifoso che ha trovato la morte dopo Inter-Napoli Nel day after di Inter-Napoli, decisa nel finale di partita da un gol di Lautaro Martinez, non c’è spazio per i classici commenti sulla partita. Il calcio giocato lascia spazio alla cronaca, visti gli episodi di violenza che ...

Scontri Inter-Napoli - ecco le armi usate daGli ultras. VIDEO : Scontri Inter-Napoli, ecco le armi usate dagli ultras. VIDEO In un parchetto vicino allo stadio sono stati trovati diversi oggetti contundenti che i sostenitori neroazzurri e partenopei hanno utilizzato prima della partita. Nei tafferugli è morto un 35enne, investito da un suv Parole chiave: ...

Quello che stupisce non è Salvini tra i tifosi - ma Gli ultras che festeggiano il ministro della Polizia : [Anticipiamo la rubrica Tifare Contro che sarà pubblicata sabato 22 dicembre con Il Foglio Sportivo, l'inserto di quattro pagine interamente dedicato allo sport in edicola con Il Foglio del weekend] Quello che ha stupito noi non è Salvini che va alla festa degli ultras del Milan, e si fa fotograf

Salvini incontra Gli ultras - la sinistra attacca : "Abbraccia l'indagato" : Adesso il Partito democratico attacca Matteo Salvini pure per un incontro con gli ultras del Milan. Il pretesto è una foto, una stretta di mano con Luca Lucci, indagato per traffico di droga che ha patteggiato una pena di un anno e mezzo di reclusione."Ringrazio i tifosi perchP sono una delle realtà più belle del calcio europeo. Sempre e comunque forza Milan", aveva detto il ministro dell'Interno e vicepremier arrivando all'Arena civica di ...

Salvini tra Gli ultras del Milan : "Io indagato tra altri indagati" - : Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. "L'Ue con l'Italia - dice il vicepremier, alla festa patrocinata dal Comune di Milano - ...

Salvini tra Gli ultras del Milan : “Io indagato tra altri indagati” : Salvini tra gli ultras del Milan: “Io indagato tra altri indagati” Polemiche per l'abbraccio con uno dei capi della Curva Sud, che di recente ha patteggiato una pena per droga. “Tra i tifosi - dice il vicepremier - ho sempre trovato gente positiva, l’Ue con l’Italia come l’Uefa col Milan: due pesi e due ...

CaGliari-Napoli - tensione tra tifoserie prima del match : ultras sardi falliscono l’agguato ai fan azzurri : Un gruppo di facinorosi ha provato ad assalire i tifosi napoletani presso il residence in cui alloggiavano, l’arrivo della polizia però ha interrotto il raid Un attacco in piena regola, fallito solo per una fatalità. Un gruppo di ultras del Cagliari hanno provato ad assalire nel pomeriggio di oggi i tifosi del Napoli, di stanza in un residence a Capoterra, comune non distante dal capoluogo sardo. I facinorosi sono entrati armati di ...