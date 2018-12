Giornata mondiale della pace | appuntamento in Piazza San Lorenzo a Firenze

Anche Genova in marcia per la 52esima Giornata mondiale della Pace : Genova - Come ogni anno il primo gennaio la Comunità di Sant'Egidio vuole far giungere il suo sostegno al messaggio del Papa e alla sua sollecitudine per la Pace nel mondo con manifestazioni e preghiere a Genova, Roma e in oltre 900 città di tutti i continenti, in occasione della 52esima Giornata mondiale per la Pace . A Genova l'appuntamento è martedì 1 gennaio ...

Scacchi - Mondiale rapid 2018 : dopo la 2a Giornata in sette al comando con 7.5 punti - Carlsen nel gruppo degli ottavi a mezzo punto : Al termine della seconda giornata dell’edizione 2018 del Mondiale rapid di Scacchi (cadenza di gioco: 15 minuti a giocatore con 10 secondi di incremento) in corso di svolgimento a San Pietroburgo, in Russia, le situazioni del torneo maschile e di quello femminile non potrebbero essere più diverse: nell’uno c’è un groviglio incredibile nelle posizioni di testa, nell’altro pochi nomi sembrano essere destinati a battagliare ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella Giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medaglia perché in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018 IL PAGELLONE. Niente medaglie nella Giornata dei record ma è un’Italia che cresce bene! Delusione Scozzoli : ILARIA CUSINATO 8: La prestazione di maggiore spessore tecnico, in finale, è proprio la sua con un record italiano strepitoso che però non basta per la medasglia perchè in questa specialità la concentrazione di specialiste della vasca corta e di campionesse è elevatissima. Il 2’06″17 con cui scalza la “gommata” Segat è una dichiarazuione di intenti in vista della lunga estate Mondiale e di un futuro roseo anche nella ...

Nuoto - Mondiale Hangzhou 2018. Determinazione e prime delusioni per l’Italnuoto che sale sull’altalena nella terza Giornata : La terza giornata del Mondiale di Hangzhou mette l’ItalNuoto sull’altalena delle emozioni: gioie e delusioni si rincorrono a getto continuo ma, ancora una volta, si deve partire da un dato oggettivo: cinque posti in semifinale e due posti in finale conquistati al mattino e altri due posti in finale al pomeriggio: sono tanti. Al giro di boa l’Italia ha partecipato con un atleta o una squadra a 13 finali sulle 21 fin qui ...

COP24 : CIB presenta il Biogasfattobene a Katowice nella Giornata mondiale del Suolo : Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas e rappresentante della filiera italiana del biogas/biometano di matrice agricola, è intervenuto oggi a Katowice nel corso di COP24, nella Giornata Mondiale del Suolo, per presentare i progressi del modello agro-economico Biogasfattobene® che si candida ad essere punto di riferimento internazionale per una rivoluzione ecologica dell’agricoltura, in cui i servizi ecosistemici del Suolo ...

Giornata mondiale del suolo - Slow Food : "Tra le mani la soluzione per ridurne il consumo" : #StopSoilPollution è il tema della Giornata mondiale del suolo che si celebra oggi , 5 dicembre, ed è anche l'auspicio di Slow Food. "È tempo di invertire la tendenza che vede ridursi il suolo fertile.

Giornata mondiale del volontariato - tutti i numeri italiani : Il 12,6% degli italiani si impegna gratuitamente per aiutare il prossimo o si adopera per perseguire il bene comune. Un piccolo esercito del bene che soltanto in Italia impegna 6 milioni e 600mila persone, di cui quasi due terzi all’interno di organizzazioni strutturate. È la fotografia di un paese che non si arrende agli egoismi e che il 5 dicembre, come ogni anno, festeggia la Giornata mondiale del volontariato. Alcuni numeri Le ...

Domani è la Giornata mondiale del Suolo : nasce SOIL4LIFE - il progetto europeo per la salvaguardia di questa fondamentale risorsa : Sembrerà banale ricordarlo, ma senza Suolo non si mangia. Senza tutela del Suolo, si rischia di essere travolti da frane e alluvioni, senza Suolo si perde un importantissimo serbatoio di carbonio. Il Suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Insomma, dal Suolo dipende la nostra vita sul pianeta. Perché racchiude il più importante stock di carbonio terrestre, dalla cui ...

Giornata mondiale delle persone con disabilità - Mattarella : 'Garantire diritto a studio e lavoro' - : Oggi si afferma in tutto il mondo il diritto delle persone con qualche disabilità a potersi esprimere in pieno come tutti gli altri

Giornata mondiale dell'Aids/ L'allarme della Sif : 'Ogni anno due milioni di morti per virus Hiv' - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: L'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. La Sif, 'Ogni anno 2 milioni di morti'.

Giornata mondiale dell'Aids/ L'allarme della Sif : 'Ogni anno due milioni di morti per virus Hiv' - IlSussidiario.net : Giornata Mondiale dell'Aids: L'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. La Sif, 'Ogni anno 2 milioni di morti'.

Giornata mondiale DELL'AIDS/ Tutte le false credenze sull'Hiv smontate dall'Istituto Superiore di Sanità - IlSussidiario.net : GIORNATA MONDIALE DELL'AIDS: l'allarme lanciato dall'Istituto Superiore della Sanità sulle infezioni da Hiv. Tutte le false credenze sul virus smontate.

Giornata mondiale contro l’Aids - da Tiziano Ferro a Fabio Volo : Anlaids lancia la campagna #Tiriguarda : Il cantautore Tiziano Ferro, il conduttore Fabio Volo, l’attore Giorgio Panariello, il duo dei The Jackal. Sono solo alcuni dei volti noti della tv e dello spettacolo che hanno prestato il loro volto alla campagna nazionale promossa da Anlaids in occasione della Giornata mondiale contro l’Aids dell’1 dicembre. #Tiriguarda è il messaggio della campagna, che parte oggi con affissioni e schermi luminosi in 14 città italiane, e che ...