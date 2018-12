George Clooney a Bologna per girare una serie tv? È una fake news

Clooney suona il campanello di Ettorina - sulla soglia dell'osteria c'è George : Visto il periodo uno potrebbe pensare: regalo di Natale. In effetti tutte le sue amiche non ci dormono ancora di notte. Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non...

Suona il campanello di Ettorina - sulla soglia dell'osteria c'è George Clooney : Ma lei, 87 primavere portate con nonchalance e tanta esperienza del mondo, non vuole parlarne proprio. Eppure George Clooney, si proprio lui, lasciate nel cassetto le capsule di Nespresso e chiusa in ...

Catch-22 - George Clooney - Hugh Laurie nelle prime immagini della miniserie girata in Italia : ...

«Catch-22» : le prime immagini della serie di Sky diretta da George Clooney : Catch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiCatch-22: le prime immaginiQuando qualcuno scrive che George Clooney è un caratterista, un attore che riesce a declinarsi in qualsiasi ruolo, lo fa a ragion veduta e senza che la sua filmografia possa dargli torto. Se due anni fa era ...

Prime foto di Catch-22 - la serie di George Clooney sulla seconda guerra mondiale in onda in Italia nel 2019 : Arriverà anche in Italia, nella primavera 2019, la nuova mini-serie prodotta, diretta ed interpretata da George Clooney, dal titolo Catch-22. A trasmetterla sarà Sky Atlantic, in prima visione e in esclusiva per il nostro Paese, con la promessa che lo spettatore potrà "vivere l'Italia come ce l’hanno sempre raccontata i nostri nonni!". Si tratta di una serie originale Hulu, prodotta da Paramount Television, Anonymous Content, George ...

Catch 22 - George Clooney gira in Sardegna e nel Lazio - le foto : L’appuntamento è per la primavera del 2019 ma già possiamo goderci i primi scatti ufficiali dal set in Sardegna e nel Lazio di Comma 22 o meglio Catch 22, la trasposizione seriale del celebre libro di Joseph Heller (pubblicato nel 1961) che vede come regista, attore e produttore George Clooney sul set con un cast eccezionale. I sei episodi della serie co-prodotti da Sky Italia con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse ...

La serata di gala di George Clooney e Amal Alamuddin : George Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkGeorge Clooney e Amal Alamuddin a New YorkQuasi Natale, tempo di party ...

George Clooney mette in vendita la sua moto : George Clooney mette la sua Harley in vendita all’asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin, infatti avrebbe letteralmente costretto George a scendere definitivamente dalle due ruote in seguito al brutto incidente, in cui l’attore è stato coinvolto la scorsa estate, mentre guidava il suo scooter in Sardegna, per poi essere trasportato in ospedale. George, come fa sapere “Diva e donna”, ha messo ...

George Clooney dice addio alle due ruote. Amal lo fa scendere dalla moto : «Il terrore dopo l'incidente» : George Clooney mette la sua Harley in vendita all'asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin . Il noto avvocato infatti avrebbe letteralmente costretto ...

George Clooney dice addio alla sua amata Harley-Davidson per colpa di Amal : Il celebre attore americano ha messo in vendita all’asta la sua moto per accontentare sua moglie Amal dopo l’incidente avvenuto in Sardegna Per amore a volte si è costretti a rinunciare alle proprie passioni, proprio come successo di recente a George Clooney, celebre attore americano conosciuto anche per la sua passione per le due ruote. In seguito all’incidente in moto avvenuto quest’estate in Sardegna che aveva costretto Clooney a ...

George Clooney - la moglie Amal : 'Scegli - o me o la tua amata Harley' : Michael Bublé: 'Non mi ritiro', e annuncia il prossimo album Love - LEGGI John Travolta indaga nel torbido mondo del Football - SCOPRI E' evidente che, indipendentemente da chi si aggiudicherà l'asta,...

George Clooney dona in beneficenza la sua moto (per la felicità di Amal) : George Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney e Amal Alamuddin al Life Achievement Award GalaGeorge Clooney ...

Julia Roberts racconta l'amicizia con Clooney. "George è il miglior compagno di bevute" : Julia Roberts e George Clooney vicini sul set da oltre 17 anni, ma anche nella vita. I due attori, amici per la pelle, si sono conosciuti sul set del primo film della saga di Ocean's. "Ci siamo seduti sul pavimento della cucina della camera dell'hotel e siamo rimasti a chiacchierare per almeno un paio d'ore. Quando ci siamo alzati mi sembrava di essere amici da una vita", ha raccontato Clooney qualche tempo fa.Ora, a dare testimonianza della ...

Julia Roberts : «George Clooney - il miglior compagno di bevute» : George Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsGeorge Clooney e Julia RobertsJulia Roberts e George Clooney hanno un legame che dura da tempo. Da oltre 17 anni. Si sono conosciuti sul set del primo Ocean’s. «Ci siamo seduti sul pavimento della cucina ...