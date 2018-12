Genova | aperto il Poliambulatorio vicino al Ponte Morandi

Allarme bomba a Genova - riaperto il traffico : Allarme bomba a Genova nella zona di piazza Caricamento: l'allerta è scattata questa mattina per via di una Punto abbandonata ritrovata chiusa e che dalla targa è risultata rubata. Sul posto sono ...

Maltempo Genova : gli studenti della frazione isolata andranno a scuola - aperto un percorso pedonale : E’ stato già aperto il percorso pedonale che permettera’ il transito a circa 300 persone residenti a San Carlo di Cese sulle alture di Pegli Voltri, rimaste isolate per il crollo della strada in localita’ Carpenara, franata per le forti piogge. Un’opera resa possibile grazie al lavoro congiunto della Protezione civile regionale e della Protezione civile comunale, insieme ai Vigili del Fuoco, e al Municipio 7 che da questa ...

Maltempo : riaperto l'aeroporto di Genova : l'aeroporto di Genova ha riaperto alle 16.21. Lo comunica la direzione dello scalo. Il Colombo era chiuso dalla scorsa notte per la presenza di detriti in pista, a seguito della violenta mareggiata.

Maltempo - Brennero riaperto Quattro famiglie sfollate a Genova : Via libera la traffico in entrambe le direzioni sull’autostrada ma non sulla statale. Chiusi diversi passi alpini. Disagi in tutta Italia: bel Frusinate è esondato un fiume, l’Adige è a livelli record a Verona