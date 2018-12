Freccette | Mondiale 2019 | i risultati di oggi 28 dicembre Il campione in carica Rob

oasport

(Di sabato 29 dicembre 2018) Altra giornata ricca di emozioni all’Alexandra Palace di Londra per i Mondialidi(venerdì 28) si sono svolti gli ultimi sei contri degli ottavi di finale. Andiamo quindi a scoprire tutti idelle partite odierne.Partiamo dalla clamorosa eliminazione delinRob Cross. Il 28enne inglese, che aveva trionfato nella scorsa edizione, si è dovuto questa volta arrendere già agli ottavi, sconfitto in rimonta per 4-2 dal giovane connazionale Luke Humphries. Cross ha aperto bene il match vincendo 3-0 il primo set e ha avuto la meglio anche nel secondo per 3-2. Poi è arrivata però la prepotente reazione di Humphries che ha preso il comando della sfida, vincendo i tre set successivi per 3-1 e poi chiudendo con un 3-2 nel decisivo sesto set, realizzando anche due 140. Ai quarti Humphries sfiderà l’inglese Michael Smith, che ha battuto 4-1 il ...