Fortnite ritrova Battaglia con il cibo | la modalità per i 14 giorni di Fortnite

(Di sabato 29 dicembre 2018)Non si ferma di certo l'inarrestabile successo di, il Battle Royale curato dai ragazzi di Epic Games che nel corso dell'ultimo anno è mezzo è finito per divenire un vero e proprio mattatore dell'intera scena videoludica mondiale. Un'affermazione su larga scala che ha permesso al publisher di intascare un bel po' di pecunia, viste le stime degli ultimiche riportavano di guadagni che si aggirano sui tre miliardi di dollari per il solo 2018. Un risultato che ovviamente non può non stuzzicare l'appetito di altri publisher, che di certo proveranno nel 2019 a uiformarsi agli standard ludici dialla stregua di quanto avvenuto in Call of Duty Black Ops 4 con laBattle Royale Blackout.Ovviamente la formula gratuita del titolo di Epic Games ha aiutato non poco nella diffusione del prodotto, che in questo modo ha raggiunto un numero considerevole di utenti ...