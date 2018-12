: ‘Si va verso lo stop ad aumento pedaggi’ Fonti del Mit annunciano la sterilizzazione nel 2019 su tratti Autostrade… - petergomezblog : ‘Si va verso lo stop ad aumento pedaggi’ Fonti del Mit annunciano la sterilizzazione nel 2019 su tratti Autostrade… - HuffPostItalia : Autostrade, fonti Mit: 'Stop agli aumenti dei pedaggi su gran parte della rete ' - TelevideoRai101 : Fonti Mit: ottimismo su blocco pedaggi -

"Aria dial Ministero dei Trasporti per una sterilizzazione ormai giudicata certa degli aumenti delle tariffe su gran parte della rete autostradale". E' quanto si apprende daMit che specificano: ilriguarderà anche Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25). Per alcune concessionarie si arriverà invece a ritocchi minimi e i gestori hanno comunque assicurato che sarà valutato in modo più puntuale (sul singolo anno anziché ogni 5) il rapporto tra tariffe,andamento prezzi e investimenti(Di sabato 29 dicembre 2018)