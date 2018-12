Firenze | ubriaco urta taxi e finisce contro fontana del ‘600

meteoweb.eu

(Di sabato 29 dicembre 2018) Denuncia per stato di ebbrezza e ritiro della patente per un 22enne di Fucecchio che, nella mattina di Santo Stefano, ha mandato in ospedale un tassista di 70 anni: lo riporta il Corriere della Sera. Il giovane,al volante, ha sfrecciato ad alta velocità in piazza della Signoria ae in via della Ninna per poi concludere la corsa in piazza del Grano, primando violentemente une poi finendoladel Mascherone, realizzata nel ‘600.L'articolodel ‘600 Meteo Web.