FIRENZE - Tutti gli eventi del capodanno fiorentino

Atletica - scattato il countdown per la FIRENZE Marathon : tutti i numeri dell’evento : La cifra degli iscritti, al momento 8939, conferma la 42,195 chilometri del capoluogo toscano come la seconda più partecipata d’Italia nel 2018 dopo quella di Roma È ormai conto alla rovescia per la Asics Firenze Marathon di domenica 25 novembre. Un evento che taglia il traguardo dell’edizione numero 35 e mantiene invariato il percorso ad anello, tutto ambientato in città per toccare i più famosi monumenti e luoghi artistici. La cifra ...