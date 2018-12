Fiocco rosa al centro sociale ex Canapificio | a Caserta E’ nata Angelle Amy | la figlia

Fiocco rosa in casa Vieri-Caracciolo : Bobo e Costanza finalmente genitori - il VIDEO pre-parto è tenerissimo : Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono diventati genitori questa mattina: è nata la primogenita dell’ex velina e dell’ex calciatore Dopo nove lunghi mesi di gravidanza Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno finalmente coronato il sogno di diventare genitori. E’ nata infatti questa mattina la figlia dell’ex velina di Striscia La Notizia e dell’ex calciatore italiano. Dopo tante love story, Bobo Vieri sembra aver ...

La famiglia ‘extra large’ cresce ancora : (un altro) Fiocco rosa. Ecco quanti sono : Questa sì che è una famiglia record! Sicuramente è la più numerosa del Regno Unito. La ‘Radford Family’ è finita su tutti i giornali in questi giorni perché si è aggiunto un nuovo membro, il 21esimo: dopo 12 minuti netti di travaglio, è nata la piccola Bonnie Raye. E mamma Sue e papà Noel ora si dicono fermamente convinti che non avranno altri figli, ma ammettono anche che è qualcosa che hanno già detto. Lei, 43 anni, ha detto al Sun che Bonnie ...

Fiocco rosa in casa Negramaro. È nata Stella Sangiorgi : Fiocco azzurro in casa Negramaro. Nella notte è nata Stella, figlia del frontman del gruppo Giuliano Sangiorgi e della compagna, la scrittrice Ilaria Macchia. A darne l'annuncio, la band salentina sul profilo Instagram ufficiale."È nata Stella Sangiorgi.Tanti auguri dagli zii Negramari a @giulianoSangiorgi_official e @i.lariamacchia", si legge nel post che accompagna la fotografia della piccola.Visualizza questo post su ...

Fiocco rosa in casa Juventus : è nata Vera Nil - figlia del presidente Andrea Agnelli : Andrea Agnelli festeggia oggi la nascita di Vera Nil, la modella turca Deniz Akalin ha partorito oggi Fiocco rosa in casa Juventus. Il presidente bianconero, Andrea Agnelli, 43 anni, è diventato papà di Vera Nil. Lo annuncia il club bianconero, congratulandosi con Agnelli e con la compagna, la modella turca Deniz Akalin. “Una nuova gioia per il presidente Agnelli e Deniz Akalin: questa mattina è nata infatti la piccola Vera Nil, che ...

Fiocco rosa in tv. È nata la figlia di Laura Barriales : la foto sui social : “Finalmente ti ho con me, figlia mia”. Una frase semplice che racchiude tutta la felicità di una donna che è diventata mamma e una foto che la ritrae con la sua piccola in braccio dalla clinica Sant’Anna di Lugano. Così Laura Barriales ha annunciato la nascita della sua prima figlia, Melania. La bambina è arrivata in un periodo particolarmente felice per la showgirl, a un anno dalle nozze con l’imprenditore Fabio Cattaneo. La piccola è ...

Fiocco rosa per Laura Barriales : “Finalmente ti ho con me, figlia mia” scrive Laura Barriales annunciando sui social la nascita della sua prima figlia. La showgirl è diventata mamma di Melania e mostra in uno scatto dalla clinica Sant’Anna di Lugano la neonata tra le sue braccia.

Fiocco rosa a sorpresa in trattoria e i clienti aiutano la bimba a nascere : Fiocco rosa in una trattoria a Pianzano, in provincia di Treviso. La mamma, Sara Pollesel, che gestisce la trattoria insieme a suo marito, era convinta di essere solo al terzo mese di gravidanza. Anche perché così le era stato detto dai medici che aveva precedentemente consultato. Invece no, sorpresa, era già all"ottavo mese! La signora quel giorno aveva un gran mal di schiena, ma soffrendone spesso, non aveva dato molto peso ai suoi dolori. ...