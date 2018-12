Fine d anno di ' incontri spaziali' tutti da ricordare

Lamezia - controlli di Fine anno per la Polizia locale : denunce - sanzioni e patenti ritirate : Lamezia Terme - patenti ritirate per guida in stato d'ebrezza ed effetto di sostanze psicotrope, ma anche denunce e sanzioni. E' il bilancio della Polizia locale lametina relativo a controlli ...

A Castiglione del Lago Fine anno tra musica - tombola in piazza e giochi vari : Ha spesso collaborato negli ultimi anni con altri gruppi ed associazioni alla produzione di spettacoli ed eventi scenici, ed anche nei "normali" concerti si avvale spesso di aspetti teatrali, che ...

Udine - Fine anno... al cinema : Da oggi a lunedì 31 dicembre il Visionario vi aspetta sin dal mattino, con tanti grandi titoli con cui chiudere in bellezza questo 2018, a cominciare dalla divertente commedia La Befana vien di notte ,...

Bari - conferenza stampa di Fine anno : la visione orgogliosa di Decaro : Questa mattina il sindaco Antonio Decaro ha tenuto in Comune la conferenza di fine anno per tracciare un bilancio di chiusura della attività del 2018: "Vorrei partire da una constatazione: stiamo ...

Maurizio Costanzo - cosa c'è in tv a Fine anno : l'appuntamento con Maurizio Battista : Siamo alla fine dell' anno e, come sempre, durante le settimane di festa, la programmazione dei palinsesti della tv pubblica o della tv privata, vanno anche loro in vacanza. Molte repliche, film visti ...

Conte offre ai ministri la cena di Fine anno. E a ognuno fa un regalo : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva le foto della cena di fine anno che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrebbe offerto ai 18 ministri del suo governo in un ristorante del centro di Roma."È la prima volta nella storia recente della Repubblica - scrive la rivista diretta da Alfonso Signorini - che un premier festeggia la fine dell'anno in un ristorante, come una delle tante cene aziendali che si svolgono in tutta la penisola in ...

Il premier Conte offre la cena di Fine anno ai ministri e fa un regalo speciale a Di Maio e Salvini : Una "cena di fine anno" davvero speciale quella ritratta dal settimanale Chi, nel numero in edicola da giovedì 3 gennaio: le foto, infatti, immortalano il premier Giuseppe Conte insieme ai 18 ministri del suo Governo in un ristorante del centro di Roma.Il premier ha offerto la cena ai titolari dei dicasteri, consegnando a ciascuno un piccolo regalo personalizzato. In particolare, ai due vicepremier Di Maio e Salvini, Conte ha voluto fare ...

Ancelotti-Inzaghi - che show! 9 trofei - amicizia e un Fine anno da brividi : Un fine anno un po' così: appeso fra un abbraccio e il... crepaccio. Pippo Inzaghi - tecnico del Bologna con la panca in bilico e un terz'ultimo posto da sangue freddo - ritrova un altro amico, in ...

“Mille e non più mille” : una leggenda di Fine anno sul Medioevo : (Photo by fine Art Images/Heritage Images/Getty Images) Quando uno dei nostri maître à penser vuole segnare facilmente un punto retorico, ha un jolly a disposizione che non esita a usare: quello del ritorno del Medioevo. Come in un bruttissimo fantasy, vivremmo in un mondo dove pochi illuminati sono assediati da moltitudini di webeti. Ma questa lotta caricaturale sarebbe un’eco di un barbaro passato, quello medievale. In quell’età di ...

Modica - bilancio di Fine anno del sindaco Abbate : un 2018 ricco di risultati positivi : Il classico e immancabile brindisi per concludere la conferenza stampa di fine anno del sindaco e della sua giunta per un bilancio dell'attività svolta nel 2018 e per le prospettive del 2019. Il 2018 ...

Rimbalzo di Fine anno per le borse europee - Milano +1 - 44% : Le borse europee chiudono l'ultima seduta dell'anno con un Rimbalzo, dopo i forti cali registrati nelle ultime tre giornate. A spingere i listini europei è stato anche il dato dell'inflazione in ...

Programmazione tv di Fine anno : Capodanno in Musica su Canale 5 - L'anno che verrà su Rai 1 : I programmi televisivi per le serate del 31 dicembre e del primo gennaio sono all'insegna del tanto divertimento, infatti sia su Rai Uno che su Canale 5 la fanno da padrone i concerti di fine anno, ma i palinsesti televisivi sia per la Rai che per Mediaset hanno programmato anche tanti film d'animazione e non solo per intrattenere il pubblico in queste due giornate di festa. Lunedì 31 Dicembre in tv Ultimo dell'anno che come di tradizione viene ...

Grottammare - arriva l'ordinanza. Il sindaco vieta i botti di Fine anno : Grottammare Appello al decoro urbano e alla tranquillità pubblica nell'ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Enrico Piergallini per vietare lo sparo di petardi e mortaretti e l'accensione di ...

Black Mirror : Bandersnatch il giochino di Fine anno di Netflix che si specchia nella sua bellezza : Netflix ha deciso di chiudere il proprio 2018 con un bel gioco di fine anno.Prima il grande mistero a colpi di dichiarazioni rubate, finte rivelazioni, presunti avvistamenti di un episodio interattivo di Black Mirror, poi con l'episodio vero e proprio rilasciato il 28 dicembre.prosegui la letturaBlack Mirror: Bandersnatch il giochino di fine anno di Netflix che si specchia nella sua bellezza pubblicato su TVBlog.it 28 dicembre 2018 16:28.