Filmati del primo volo del Tu-22M3M modernizzato

Incidente Pioltello - nei Filmati di una ditta le scintille nel punto zero giorni prima del disastro : Quando il 25 gennaio 2018, alle 6.57, il treno regionale partito da Cremona e diretto a Milano, deragliò a Pioltello portandosi via la vita di tre persone, l’ipotesi del cedimento di un binario emerse immediatamente. Rfi, che gestisce tutta la linea, si affrettò a dichiarare che era già in programma la sostituzione di un giunto. Oggi il Tg3, in un servizio di Jari Pilati, ha mostrato come nei giorni precedenti al disastro non solo nel ...